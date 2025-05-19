Πλαστή σελίδα στο διαδίκτυο - Χρησιμοποιεί το όνομα του ΚΤΕΛ Χανίων- Ρεθύμνου

Πλαστή σελίδα, έχει κάνει την εμφάνισή της στο διαδίκτυο, η οποία χρησιμοποιώντας το όνομα του ΚΤΕΛ Χανίων- Ρεθύμνου, «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου - Συγκοινωνίες Ρεθύμνου Rethimno Public Bus Services», επιχειρεί να εξαπατήσει ανυποψίαστους επιβάτες που επιθυμούν να αποκτήσουν μία κάρτα απεριορίστων διαδρομών.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, η «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε.» ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως η σελίδα αφορά στο Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=61576000958855) και στην ανάρτησή τους οι επιτήδειοι -προσποιούμενοι το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου- αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι διατίθενται κάρτες απεριορίστων διαδρομών με συγκεκριμένη ισχύ και κόστος 2,00 ευρώ η κάθε μία.

Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Δωρεάν δημόσια συγκοινωνία για τους κατοίκους του Ρεθύμνου! Για τον εορτασμό της 100ης επετείου της, η ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ προσφέρει μια κάρτα μεταφοράς περιορισμένης έκδοσης. Απολαύστε δωρεάν μετακινήσεις για 6 μήνες με μόνο 2 ευρώ! Κερδίστε μια νέα κάρτα διαρκείας και χρησιμοποιήστε όλους τους τύπους μέσων μεταφοράς μέσα και γύρω από το Ρέθυμνο χωρίς περιορισμούς μόνο με Euro 2 για 6 μήνες! Βιαστείτε, θα υπάρξουν μόνο 500 μοναδικές κάρτες σε αυτή την ειδική τιμή! Ακολουθήστε το σύνδεσμο για να μάθετε περισσότερα! https://hooperdatagate.com/qKLRCDJJ»

Η «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου Α.Ε.» διαψεύδει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ανάρτηση τέτοιου είδους που εμφανίζεται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης φέροντας παρανόμως την επωνυμία, στοιχεία και φωτογραφικό υλικό της εταιρείας και εφιστά την προσοχή των πολιτών ώστε να είναι υποψιασμένοι για να μην πέσουν θύματα απάτης με απρόβλεπτες οικονομικές συνέπειες. Σημειώνει δε πως κάθε επίσημη ανακοίνωση της Εταιρείας «ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ» αναρτάται στο site: www.e-ktel.com και στα επίσημα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στο Facebook, στο Instagram και στο Τik Τok.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δήμος Ηρακλείου: Τα νέα δεδομένα για τη βελτίωση της «παράκαμψης» του ΒΟΑΚ (βίντεο)

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν την Τρίτη (20/5), οι αιτήσεις για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς