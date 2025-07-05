ΣΑΒ.11 Απρ 2026 02:29
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Πήγαν σαν… τουρίστες και άρχισαν τους ελέγχους σε επιχειρήσεις - Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ στα Χανιά
clock 20:53 | 05/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Αιφνιδιαστικούς ελέγχους έκαναν στελέχη της ΑΑΔΕ στην περιοχή των Δικαστηρίων και στο κέντρο των Χανίων.

Δύο υπάλληλοι με τσάντες… πλάτης, μπήκαν σε καταστήματα κάνοντας ελέγχους σήμερα από το πρωί.

Οι δύο υπάλληλοι προσέγγιζαν πελάτες που μόλις είχαν βγει από καταστήματα (κρεοπωλεία, μανάβικα, φαρμακεία, ζαχαροπλαστεία κ.α.), ρωτώντας αν τους δόθηκε απόδειξη ενώ έμπαιναν και μέσα στα καταστήματα, αναζητώντας τα παραστατικά.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν έχουν γίνει γνωστά ενώ οι έλεγχοι πρόκειται να εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα ενόψει και της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου.

Με πληροφορίες του zarpanews.gr

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis