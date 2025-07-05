Πήγαν σαν… τουρίστες και άρχισαν τους ελέγχους σε επιχειρήσεις - Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ στα Χανιά

Αιφνιδιαστικούς ελέγχους έκαναν στελέχη της ΑΑΔΕ στην περιοχή των Δικαστηρίων και στο κέντρο των Χανίων.

Δύο υπάλληλοι με τσάντες… πλάτης, μπήκαν σε καταστήματα κάνοντας ελέγχους σήμερα από το πρωί.

Οι δύο υπάλληλοι προσέγγιζαν πελάτες που μόλις είχαν βγει από καταστήματα (κρεοπωλεία, μανάβικα, φαρμακεία, ζαχαροπλαστεία κ.α.), ρωτώντας αν τους δόθηκε απόδειξη ενώ έμπαιναν και μέσα στα καταστήματα, αναζητώντας τα παραστατικά.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν έχουν γίνει γνωστά ενώ οι έλεγχοι πρόκειται να εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα ενόψει και της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου.

Με πληροφορίες του zarpanews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

