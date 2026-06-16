ΤΡΙ.16 Ιου 2026 14:38
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Πατσίδες: Αναβιώσει στα σοκάκια η κρητική καντάδα
κρητικη κανταδα - πατσιδες
clock 13:42 | 16/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων διοργανώνει την Αναβίωση της Κρητικής Καντάδας στα παραδοσιακά σοκάκια των Πατσίδων την Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 7.30 το απόγευμα. Τιμώμενος Πολιτιστικός Σύλλογος για το 2026 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προφήτη Ηλία.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Φέτος θα έχουμε επίσης την χαρά να φιλοξενήσουμε στην Καντάδα το Εργαστήρι Κρητικής Έκφρασης Αντωνίας Παντελάκη τις σχολές χορού Παπαδόκωστα και την σχολή κρητικών χορών Κουντούρη.Συμμετέχουν πλήθος Κρητών καλλιτεχνών-χορευτών και μαντιναδολόγων.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων για το 2026 θα τιμήσει και εξέχουσα μέλη της Ιατρικής Κοινότητας,αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στην κοινωνία!

-Σόγιας Ιωάννης Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

δ

-Μηλάκη Γεωργία Ογκολόγος-Παθολόγος

-Μπουνάκης Νικόλαος Χειρούργος Ορθοπεδικός εξειδικευμένος στη Ρομποτική Αρθροπλαστική MIS ισχίου και γόνατος.

-Παπαδάκης Γεώργιος Πυρηνικός Ιατρός

Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο με βραστό  μακαρόνια άφθονο κρασί με τραγούδι χορό και μαντινάδες!!

Διαβάστε επίσης:

Χερσόνησος: Ναυαγοσώστες στις παραλίες μετά το αδιέξοδο

Κρήτη: Οι πελάτες στα ταξί ήταν... αστυνομικοί - Τρεις συλλήψεις οδηγών

Κρήτη: Ακρωτηριάστηκε ο 47χρονος οδηγός μετά το τροχαίο...

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πατσίδες Δήμος Αρχανών Αστερουσίων
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis