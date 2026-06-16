Πατσίδες: Αναβιώσει στα σοκάκια η κρητική καντάδα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων διοργανώνει την Αναβίωση της Κρητικής Καντάδας στα παραδοσιακά σοκάκια των Πατσίδων την Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 7.30 το απόγευμα. Τιμώμενος Πολιτιστικός Σύλλογος για το 2026 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προφήτη Ηλία.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Φέτος θα έχουμε επίσης την χαρά να φιλοξενήσουμε στην Καντάδα το Εργαστήρι Κρητικής Έκφρασης Αντωνίας Παντελάκη τις σχολές χορού Παπαδόκωστα και την σχολή κρητικών χορών Κουντούρη.Συμμετέχουν πλήθος Κρητών καλλιτεχνών-χορευτών και μαντιναδολόγων.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων για το 2026 θα τιμήσει και εξέχουσα μέλη της Ιατρικής Κοινότητας,αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στην κοινωνία!

-Σόγιας Ιωάννης Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

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-Μηλάκη Γεωργία Ογκολόγος-Παθολόγος

-Μπουνάκης Νικόλαος Χειρούργος Ορθοπεδικός εξειδικευμένος στη Ρομποτική Αρθροπλαστική MIS ισχίου και γόνατος.

-Παπαδάκης Γεώργιος Πυρηνικός Ιατρός

Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο με βραστό μακαρόνια άφθονο κρασί με τραγούδι χορό και μαντινάδες!!

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