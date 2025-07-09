ΠΑΓΝΗ: Στο «κόκκινο» η Ψυχιατρική Κλινική - Επιστολή διαμαρτυρίας των νοσηλευτών

Σε αδιέξοδη κατάσταση οδηγείται καθημερινά το ΠΑΓΝΗ με την πληρότητα στις κλινικές να φτάνει 130-150%, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αντοχές του νοσηλευτικού προσωπικού. Στο «κόκκινο» παραμένει και η πολύπαθη ψυχιατρική κλινική για την οποία το Υπουργείο Υγείας έχει υποσχεθεί ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί.

Αναλυτικά η επιστολή διαμαρτυρίας των νοσηλευτών της Ψυχιατρικής του ΠΑΓΝΗ:

Η πραγματικά τραγική και αδιέξοδη καθημερινότητα ξεσκεπάζει με το καλύτερο τρόπο τα ψέματα του υπ. Υγείας και της 7ης ΥΠΕ που προσπαθούν συνεχώς να κάνουν το μαύρο-άσπρο και να πείσουν το κρητικό λαό και τους υγειονομικούς ότι η κατάσταση στο ΕΣΥ βελτιώνεται και όχι ότι βρίσκεται στη χειρότερη του κατάσταση, πολύ μακριά από την εξυπηρέτηση έστω και των ελάχιστων αναγκών της υγείας του λαού μας. Αυτό το επιβεβαιώνουν με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο, οι συνεχόμενες και με ρυθμούς χιονοστιβάδας αναφορές διαμαρτυρίας των εργαζομένων διάφορων τμημάτων που καθημερινά κατατίθενται από τους συναδέλφους, προκειμένου από τη μια να διαμαρτυρηθούν προς τις διοικήσεις και από την άλλη να ενημερώσουν το κρητικό λαό για την αδιέξοδη κατάσταση στην οποία οδηγείται το ΠΑΓΝΗ συνολικά, αλλά και κάθε τμήμα ειδικότερα, εξαιτίας της συγκεκριμένης και καλά οργανωμένης πολιτικής περικοπών και ιδιωτικοποίησης που ακολουθεί η κυβέρνηση.

Πρόσφατα, σειρά είχαν οι συνάδελφοι από τη πολύπαθη ψυχιατρική κλινική η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται διαρκώς στο «κόκκινο». Τα πολλά ράντζα στους διαδρόμους της κλινικής είναι πλέον μια μόνιμη κατάσταση με καθημερινή πληρότητα που φτάνει 130-150%. Ο χαρακτηρισμός της τραγικής κατάστασης για ασθενείς και εργαζόμενους δεν αρκεί για να περιγράψει τη καθημερινότητα. Πολύ λογικά και υπεύθυνα οι συνάδελφοι αναρωτιούνται πως είναι δυνατόν να διαφυλάσσεται και να βελτιώνεται η ψυχική υγεία των ασθενών χωρίς προσωπικούς χώρους, ηρεμία και αξιοπρέπεια; Οι επισφαλείς συνθήκες εργασίας, η επαγγελματική εξουθένωση σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο, οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας που όλοι μας επιδιώκουμε ώστε να νιώθουμε αξιοπρεπείς και ικανοποιημένοι από την εργασία μας και εδώ δεν υπάρχουν, δημιουργούν μια ζοφερή καθημερινότητα για τους συναδέλφους στη ψυχιατρική κλινική. Η παραπάνω κατάσταση βέβαια γίνεται πιο δύσκολη και τραγελαφική όταν αναλογιστεί κανείς τις ανακοινώσεις του υπουργείου υγείας που αναφέρεται στην ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, που ούτε μεταρρύθμιση δεν ήταν αλλά ούτε προφανώς και για ολοκλήρωση δεν μπορεί να μιλάει κανείς. Πιο πολύ σε περαιτέρω διάλυση και υποβάθμιση μοιάζει, που οδηγεί ασθενείς και εργαζομένους σε αδιέξοδο.

Αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή στη ψυχική υγεία, είναι η δημιουργία και λειτουργία επιπλέον δημόσιων δομών και γενναία ενίσχυση σε προσωπικό και μέσα. Επανειλημμένα οι εργαζόμενοι και το σωματείο μας έχουν διατυπώσει συγκεκριμένα αιτήματα, όπως είναι η ενίσχυση της κλινικής με μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και η επέκταση του χώρου των Οξέων, άνοιγμα δομών χρονίως πασχόντων που τώρα στοιβάζονται στη ψυχιατρική ή κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο, ενίσχυση της ψυχική υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, καθώς και λειτουργία μιας Ψυχιατρικής κλινικής στον Άγιο Νικόλαο.

Σε μια περίοδο που η φροντίδα της ψυχικής υγείας είναι πιο απαραίτητη και απαιτητική από ποτέ, γίνεται φανερή η υποβάθμιση του συστήματος αυτού που την αντιμετωπίζει σαν κόστος και τους ψυχικά πάσχοντες σαν ανθρώπους δεύτερης κατηγορίας. Ο κοινός αγώνας ασθενών, οικογενειών και υγειονομικών για δημόσιες, δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας ανάλογες των σημερινών αναγκών, μακριά από μπίζνες και ψεύτικες προόδους, είναι ένα σημαντικό μέτωπο που μαζί με το σύνολο των διεκδικήσεων για υγεία-πρόνοια πρέπει να βρίσκεται στη καθημερινότητα του ελληνικού λαού και του κρητικού ειδικότερα.

Στη Μαλακάσα οι 520 αλλοδαποί που διασώθηκαν στη Γαύδο - «Έμφραγμα» στους χώρους φιλοξενίας της Κρήτης

Κρήτη: Στο “κίτρινο” η επικινδυνότητα πυρκαγιάς την Πέμπτη - Ο χάρτης πρόβλεψης