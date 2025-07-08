Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων καταγγέλλει «εκβιασμό και εκφοβισμό» εναντίον απεργών εκπαιδευτικών του 2020 και 2021

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αποστολή των κλήσεων πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου, πρώτη μέρα του μήνα και εν μέσω θερινών διακοπών, προκαλώντας έντονη αντίδραση στον κλάδο, καθώς αφορά εκπαιδευτικούς που είχαν διοριστεί τα έτη 2020 και 2021 και είχαν ασκήσει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην απεργία, ακολουθώντας τις αποφάσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) κατά της αξιολόγησης–κατηγοριοποίησης εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.

«Προσπάθεια εκβιασμού και παρεμπόδισης της μονιμοποίησης»

Ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι πίσω από τη διαδικασία πειθαρχικών διώξεων υποκρύπτεται στόχος παρεμπόδισης της μονιμοποίησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Υπαλλήλων ορίζει ότι η μονιμοποίηση μετά τη διετία προϋποθέτει την απουσία πειθαρχικής εκκρεμότητας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η κίνηση της Διευθύντριας φαίνεται να σχετίζεται με την προσεχή έκδοση απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων τον Σεπτέμβριο του 2025, απόφασης που αναμένεται να δικαιώσει τους απεργούς εκπαιδευτικούς, αντίστοιχα με αυτούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μέλη της ΕΛΜΕ Χανίων) που πρόσφατα δικαιώθηκαν για την ίδια μορφή κινητοποίησης.

Ο Σύλλογος χαρακτηρίζει τη διαδικασία μεθοδευμένη και κατάπτυστη, κατηγορώντας τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ότι επιδιώκει την ψυχολογική πίεση και τον εκφοβισμό των εργαζομένων, επιλέγοντας να στείλει τις πειθαρχικές κλήσεις μέσα στο καλοκαίρι, διαταράσσοντας «την οικογενειακή απόλαυση των διακοπών για ένα θέμα που επίκειται να λήξει δικαστικά εντός ολίγων εβδομάδων».

Στο κείμενο γίνεται επίσης λόγος για «πανικό» στα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και στις κατά τόπους διευθύνσεις, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κλιμάκωσης της επιθετικής πολιτικής του ΥΠΑΙΘΑ.

Παράσταση διαμαρτυρίας και αιτήσεις μονιμοποίησης

Σε απάντηση των εξελίξεων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Χανίων καλεί όλους τους συναδέλφους, τους γονείς και τους μαθητές σε παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 9 Ιουλίου στις 09:00 π.μ. στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Την ίδια ημέρα θα κατατεθούν επίσημα και οι αιτήσεις μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν το 2022, καθώς και σε αυτούς στερείται – σύμφωνα με τον Σύλλογο – το δικαίωμα μονιμοποίησης μετά τη διετία, χωρίς να υπάρχει σχετική πειθαρχική εκκρεμότητα, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως παραβίαση της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας.

Ευρύτερες διαστάσεις: Η αντιπαράθεση γύρω από την αξιολόγηση και τα συνταγματικά δικαιώματα

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πολιτικό και συνδικαλιστικό πλαίσιο, καθώς η αντίθεση στην αξιολόγηση–κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών αποτελεί σταθερή θέση των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών, οι οποίες κάνουν λόγο για εργαλειοποίηση της αξιολόγησης με στόχο τη διαίρεση και την πειθάρχηση των σχολείων και του προσωπικού.

Ο Σύλλογος επιμένει ότι η απεργία–αποχή είναι νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, με νομική κάλυψη και προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις που τη στηρίζουν, και καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα να σταθεί ενωμένη απέναντι σε κάθε απόπειρα ποινικοποίησης της διεκδίκησης και φίμωσης της φωνής των εργαζομένων.

