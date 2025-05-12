Λιμεναρχείο Ρεθύμνου: Καθήκοντα λιμενάρχη αναλαμβάνει ο Κυριάκος Παττακός

Αλλαγή σκυτάλης στο λιμεναρχείο Ρεθύμνου. Ο Κυριάκος Παττακός ο νέος λιμενάρχης.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Λιμενικών Κρήτης:

Η Ένωση Λιμενικών Κρήτης αποδεχόμενη σχετική πρόσκληση , παραβρέθηκε εκπροσωπούμενη από τον Γεν.Γραμματέα Μανουσέλη Ευτύχιο στην παράδοση-παραλαβή Λιμενάρχη του Λ/Χ Ρεθύμνου που πραγματοποιήθηκε την 12-05-2025 .

Ως εκπρόσωποι των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στην Κρήτη εκφράζουμε με αίσθημα εκτίμησης και σεβασμού στον απερχόμενο Λιμενάρχη Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ Κωνσταντίνο τις θερμές μας ευχαριστίες για την άψογη και εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε κατά την διάρκεια της θητείας τους ως Λιμενάρχη Ρεθύμνου καθώς η συνέπεια, το ήθος και η προσήλωση του στο καθήκον συνέβαλαν καθοριστικά στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας και στην υποστήριξη των στελεχών της και του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και καλή συνέχεια στα νέα του καθήκοντα στην ΑΕΝ Κρήτης.

Στον νέο Λιμενάρχη Ρεθύμνου Πλωτάρχη Λ.Σ. Παττακό Κυριάκο ευχόμαστε καλή αρχή και καλή δύναμη στο σημαντικό έργο που αναλαμβάνει δηλώνοντας την στήριξη στο πρόσωπό του στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας που επιβάλουν οι εξελίξεις με την έξαρση του μεταναστευτικού ζητήματος στο νησί μας.

Ως μια μικρή ένδειξη της εκτίμησης προς τα πρόσωπα του απερχόμενου και του νέου Λιμενάρχη της υπηρεσίας η Ένωσή μας προσέφερε συμβολικά αναμνηστικά δώρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Φύλλο και φτερό τα οικονομικά όλων των νοσοκομείων της χώρας - Τι έδειξαν έλεγχοι

Μάκης Βορίδης: Αναζητείται χώρος προσωρινής κράτησης μεταναστών στο Ηράκλειο