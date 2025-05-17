Κρήτη: Θρήνος για την 43χρονη Ιωάννα που "έσβησε"

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στο Λασίθι ο θάνατος της Ιωάννας Κωστάκη, εκπαιδευτικού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 43 ετών.

Η κηδεία της έγινε σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεραμβέλλου – Οροπεδίου.

(Η εκλιπούσα)

«Η Ιωάννα Κωστάκη συνεργάστηκε με σχολεία της περιοχής μας, προσφέροντας στα παιδιά μοναδικές εμπειρίες μέσα από το καλλιτεχνικό εργαστήρι «ΜΥΘΙ ΜΥΘΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Π.Ε. Εκπαιδευτικών Μεραμβέλλου – Οροπεδίου εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της” αναφέρεται χαρακτηριστικά.

