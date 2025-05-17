ΠΕΜ.28 Μαΐ 2026 20:50
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Θρήνος για την 43χρονη Ιωάννα που "έσβησε"
clock 18:11 | 17/05/2025
Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στο Λασίθι ο θάνατος της Ιωάννας Κωστάκη, εκπαιδευτικού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 43 ετών. 

Η κηδεία της έγινε σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεραμβέλλου – Οροπεδίου.

Ιωάννα

(Η εκλιπούσα)

«Η Ιωάννα Κωστάκη συνεργάστηκε με σχολεία της περιοχής μας, προσφέροντας στα παιδιά μοναδικές εμπειρίες μέσα από το καλλιτεχνικό εργαστήρι «ΜΥΘΙ ΜΥΘΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Π.Ε. Εκπαιδευτικών Μεραμβέλλου – Οροπεδίου εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της” αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Εκπαιδευτικος Λασίθι Πένθος Κηδεία
