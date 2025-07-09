Κρήτη: Συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη βόσκηση στην Κίσσαμο - Ζημιές σε περιουσίες

Συνεχίζουν τα ανεξέλεγκτα κοπάδια να προκαλούν ζημιές στην Κίσσαμο. Συνελήφθη κτηνοτρόφος μετά από καταγγελία αγρότη, για ζημιές στον ελαιώνα του από ανεπιτήρητο ποίμνιο.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, χθες Τρίτη, ένας κτηνοτρόφος από την περιοχή, καταδικάστηκε για ανεπιτήρητο ποίμνιο και αγροζημιές με το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο να τον κρίνει ένοχο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης έξι μηνών, μετατρέψιμης σε χρηματικό πρόστιμο.

Ο ίδιος είχε συλληφθεί μία μέρα πριν μετά από καταγγελία αγρότη, για ζημιές στον ελαιώνα του από κατσίκια. Ο κατηγορούμενος, στην απολογία του αρνήθηκε πως τα ζώα ήταν δικά του καθώς δεν είχαν ενώτια.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς του, εμπλέκονται σε πολλές ακόμα ομοειδείς υποθέσεις πλημελληματικού και κακουργηματικού χαρακτήρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

