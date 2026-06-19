Κρήτη: Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Παλαιόχωρα Χανίων

Σεισμική δόνηση 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/6) ανοιχτά των Χανίων, προκαλώντας την κινητοποίηση των σεισμολογικών εργαστηρίων, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν ζημιές ή ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός εκδηλώθηκε ακριβώς στις 16:18.

Η αυτόματη λύση προσδιορίζει τα εξής χαρακτηριστικά:

Μέγεθος: 3,7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ.

Επίκεντρο: Θαλάσσιος χώρος 42 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων.

Εστιακό βάθος: Υπολογίστηκε στα 5,0 χιλιόμετρα.

Καμία ανησυχία στην Κρήτη

Το γεγονός ότι η δόνηση είχε υποθαλάσσιο επίκεντρο και έλαβε χώρα σε αρκετή απόσταση από τις ακτές της νότιας Κρήτης κράτησε την κατάσταση απόλυτα ήρεμη.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν λάβει καμία κλήση για ζημιές, ενώ η σεισμική δραστηριότητα παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες μέσω του εθνικού δικτύου σεισμογράφων.

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