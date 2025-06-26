Κρήτη: Νέα διάσωση μεταναστών - Έστειλαν μήνυμα στο 112 ότι κινδυνεύουν
clock 17:49 | 26/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα ακόμη σκάφος με 43 μετανάστες εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Ιουνίου, σε απόσταση 31 ναυτικών μιλίων νότια της Κρήτης.

Οι μετανάστες που επέβαιναν σε ξύλινο σκάφος έστειλαν μήνυμα στο 112 ότι βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Άμεσα και υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, περισυλλέγησαν  από σκάφος  του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

