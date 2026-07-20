"Κάτω τα χέρια" από τα νηπιαγωγεία της Μεσσαράς: Ψήφισμα για την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο μέλλον των παιδιών, η Ομάδα Γυναικών Μοιρών (μέλος της ΟΓΕ) καταγγέλλει απερίφραστα την κυβερνητική απόφαση για τη συγχώνευση τμημάτων στα νηπιαγωγεία Μοιρών και Τυμπακίου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης στην περιοχή, επιβαρύνοντας τις λαϊκές οικογένειες και θυσιάζοντας τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών στον βωμό της πολιτικής του «κόστους - οφέλους».

Η ανακοίνωση της Ομάδας Γυναικών Μοιρών:

Να σταματήσουν τώρα οι συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων– Δημόσια και ποιοτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά.

Η Ομάδα Γυναικών Μοιρών(μέλος της ΟΓΕ) καταγγέλλει την απόφαση για τις συγχωνεύσεις τμημάτων στα νηπιαγωγεία Μοιρών και Τυμπακίου, μια ακόμα εξέλιξη που επιβαρύνει την ήδη υποβαθμισμένη κατάσταση στην προσχολική αγωγή και πλήττει πρώτα απ' όλα τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών.

Οι συγχωνεύσεις σημαίνουν περισσότερα παιδιά ανά τμήμα, λιγότερη δυνατότητα ουσιαστικής παιδαγωγικής στήριξης, δυσκολότερες συνθήκες για τα ίδια τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Σε μια τόσο κρίσιμη ηλικία, όπου τα παιδιά έχουν ανάγκη από ασφαλές, δημιουργικό και υποστηρικτικό περιβάλλον, η κυβέρνηση επιλέγει να αντιμετωπίζει την εκπαίδευση με τη λογική του «κόστους - οφέλους».

Την ευθύνη γι' αυτή την κατάσταση έχει η κυβέρνηση, που συνεχίζει και κλιμακώνει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων , πολιτική της υποχρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης και των περικοπών, αλλά και η δημοτική αρχή, η οποία δεν διεκδικεί τις αναγκαίες υποδομές, προσωπικό και χρηματοδότηση ώστε όλα τα παιδιά να φοιτούν σε σύγχρονα, ασφαλή και επαρκώς στελεχωμένα νηπιαγωγεία.

Την ίδια ώρα που δηλώνουν ότι «δεν υπάρχουν χρήματα» για να λειτουργούν τα σχολεία με ολιγομελή τμήματα, να προσλαμβάνεται το απαραίτητο προσωπικό και να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες κτιριακές υποδομές, η κυβέρνηση διαθέτει δισεκατομμύρια ευρώ για πολεμικούς εξοπλισμούς και για την εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Οι πολιτικές αυτές έχουν κόστος για τον λαό και τα παιδιά του.

Οι γυναίκες, οι μητέρες, οι εκπαιδευτικοί και συνολικά οι εργαζόμενοι της περιοχής δεν πρέπει να αποδεχτούν ως «κανονικότητα» τη διαρκή υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Η προσχολική αγωγή δεν είναι πολυτέλεια ούτε πεδίο εξοικονόμησης πόρων. Είναι κοινωνικό δικαίωμα και βασική προϋπόθεση για την ολόπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού.

Διεκδικούμε:

· Να μην προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις στα νηπιαγωγεία Μοιρών και Τυμπακίου.

· Να δημιουργηθούν όσα τμήματα απαιτούνται ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των παιδιών.

· Μαζικές προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.

· Επαρκή κρατική χρηματοδότηση για σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές υποδομές.

· Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή υψηλού επιπέδου για όλα τα παιδιά.

Η μόρφωση και οι ανάγκες των παιδιών δεν μπορεί να λογαριάζονται ως κόστος. Απαιτούμε εδώ και τώρα μέτρα που θα εξασφαλίζουν πραγματικά το δικαίωμα όλων των παιδιών σε ποιοτική δημόσια προσχολική αγωγή.

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