Ηράκλειο: Την συνέλαβαν γιατί ο σκύλος της δάγκωσε παιδί
clock 10:08 | 19/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου πέρασε το βράδυ μία γυναίκα στη Χερσόνησο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 54χρονη από τα Σκόπια συνελήφθη διότι ο σκύλος της επιτέθηκε και δάγκωσε ένα  16χρονο παιδί που περπατούσε στον λιμένα της περιοχής.

Σε έλεγχο που έγινε στο σπίτι της, βεβαιώθηκαν κι άλλες παραβάσεις περί του νόμου ευζωίας των ζώων και σε βάρος της βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο.

