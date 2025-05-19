Ηράκλειο: Την συνέλαβαν γιατί ο σκύλος της δάγκωσε παιδί

Στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου πέρασε το βράδυ μία γυναίκα στη Χερσόνησο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 54χρονη από τα Σκόπια συνελήφθη διότι ο σκύλος της επιτέθηκε και δάγκωσε ένα 16χρονο παιδί που περπατούσε στον λιμένα της περιοχής.

Σε έλεγχο που έγινε στο σπίτι της, βεβαιώθηκαν κι άλλες παραβάσεις περί του νόμου ευζωίας των ζώων και σε βάρος της βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο.

