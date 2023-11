Ηράκλειο: Ολοκληρώθηκε το 1ο Φεστιβάλ ΑΛΗ8ΕΙΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία, εξαιρετικές σκηνικές παρουσίες, εμπνευσμένες ομιλίες και με ένα ένθερμο κοινό ολοκληρώθηκε το «1ο Φεστιβάλ ΑΛΗ8ΕΙΑΣ», το Σάββατο 11/11 στην Πειραματική σκηνή του Πολιτιστικού Συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου.

Οι πόρτες άνοιξαν στις 16:30 - θυμίζουμε ότι η είσοδος ήταν ελεύθερη - και άνθρωποι κάθε ηλικίας προσήλθαν νωρίς.

Η σύλληψη της ιδέας του Φεστιβάλ βασίστηκε στο έργο του Νικόλα Σμυρνάκη με τίτλο «Η ΑΛΗ8ΕΙΑ» (εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ). Ο συγγραφέας συνάντησε στη σκηνή στο πρώτο μέρος της βραδιάς:

• την φιλόλογο και ερευνήτρια του έργου του Νίκου Καζαντζάκη Βούλα Βασιλειάδη

Image

• τον Παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη

Image

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Χρόνης Σαπουντζάκης εμφανίστηκε μέσα από ένα βίντεο μιας και για λόγους υγείας δεν κατάφερε να παρευρεθεί.

Ο Νικόλας Σμυρνάκης συζήτησε την Αλήθεια ως όρο και φαινόμενο με τον πολιτικό, επιστήμονα και συγγραφέα Κώστα Ζουράρι, κάτι που ήταν εκτός προγράμματος. Ο ίδιος αφιέρωσε την ολιγόλεπτη αυτή συμμετοχή του στον εκλιπόντα Γιώργο Γραμματικάκη, φυσικό, πανεπιστημιακό ομότιμο καθηγητή, πρώην πρύτανη, συγγραφέα και ευρωβουλευτή.

Image

Αμέσως μετά το διάλειμμα, ο κύριος Σμυρνάκης, συνομίλησε με τον καθηγητή Σχεδιασμού Κοινωνικών Συστημάτων Δρ. Αλέξανδρο Χρηστάκη και την δημοσιογράφο και Επικοινωνιολόγο Κοινωνικού Σχεδιασμού Μαρία Κακουλάκη.

Image

Ακολούθησαν οι ομιλίες του συγγραφέα Γιάννη Φαρσάρη και σε ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα η ομιλία του Ολυμπιονίκη και Παρακινητή παιδιών και ενηλίκων Νίκου Κακλαμανάκη.

Image

Image

Κοινό και θεατές, η εκδήλωση μεταδιδόταν με livestream στην πλατφόρμα του «Φεστιβάλ ΑΛΗ8ΕΙΑΣ» και live στο facebook, απόλαυσαν και το μουσικό δρώμενο του Μουσικοσυνθέτη Σύγχρονης Τροπικής Μουσικής Ross Daly που έκλεισε καλλιτεχνικά τη βραδιά.

Image

Το «1ο Φεστιβάλ ΑΛΗ8ΕΙΑΣ», είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα μιας και χρησιμοποιήθηκε ως πλατφόρμα για την υποστήριξη του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης. Βιβλία του κ. Σμυρνάκη και των συμμετεχόντων συγγραφέων διατέθηκαν από το Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης καθώς και λοιπά προϊόντα για τη στήριξη του Παιδικού Χωριού από τα μέλη της κοινότητας των SOS Κρήτης.

Image

Οι διοργανωτές, η ομάδα του IslandofMan Philosophy και η Enhance Digital Agency, εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στους καταξιωμένους δημιουργούς, καλλιτέχνες, ανθρώπους από το χώρο του πολιτισμού, Ολυμπιονίκες, επιστήμονες και καθηγητές πανεπιστημίου, που ανέδειξαν μέσα από τη δουλειά και την προσωπική διαδρομή τους, την Αλήθεια τους και ενέπνευσαν τους θεατές. Μάλιστα έχουν όλοι ένα κοινό χαρακτηριστικό. Κατάγονται από την Κρήτη ή ζουν και δημιουργούν στο νησί.

Η διάδρασή τους με το κοινό και τα έντονα χειροκροτήματα ανέδειξαν την εξαιρετική επιδραστικότητα των ομιλιών και λοιπών δράσεων εκπληρώνοντας την προσδοκία των διοργανωτών να αποτελέσει το «1ο Φεστιβάλ ΑΛΗ8ΕΙΑΣ» μια πρόσκληση για ένα ταξίδι προς την προσωπική Αλήθεια του κάθε παριστάμενου.

Image

Ευχαριστούμε θερμά τους :

Χρυσό Χορηγό: SCG - Super Creta Group

Επίσημο Αερομεταφορέα: Sky Express | Χορηγό Φιλοξενίας: Ibis Styles Hotels

Χορηγοί Επικοινωνίας: ekriti.gr | Ράδιο Κρήτη 101,5 | Best Magazine

Φωτογραφική Κάλυψη: George DryJohn Photography

και τους Υποστηρικτές - Χορηγούς: Five Star Catering and Event Services, Hetero Wines, Costis Patisserie Boulangerie, Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης, Πολύτροπο Γραφικές Τέχνες – Εκηβόλος Βιβλιοχαρτοπωλείο, Super Soundic Γιακατός, Yourlive.gr Livestream, The Bloopers Cinematography, Mocannella, George Dryjohn Photography, Creta Transfers, Ελιά και Δυόσμος.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΑΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κιβωτός του Κόσμου: «Είπα ψέματα για τον πατέρα Αντώνιο», λέει ο καταγγέλλων

Gov.gr: Ρομποτάκι θα βοηθά τους πολίτες να βρίσκουν υπηρεσίες

Λίμνη στη Χαβάη έγινε ροζ (βίντεο)