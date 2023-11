Ηράκλειο: Έρχεται το 1ο Φεστιβάλ ΑΛΗ8ΕΙΑΣ

Στις 11/11 η ομάδα του IslandofMan Philosophy & η Enhance Digital Agency διοργανώνουν στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου το 1ο Φεστιβάλ ΑΛΗ8ΕΙΑΣ.

Ο συγγραφέας Νικόλας Σμυρνάκης συναντά στη σκηνή και συνομιλεί ζωντανά με:

• τον Ολυμπιονίκη και Motivational Speaker Νίκο Κακλαμανάκη

• τον Παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη

• τον Μουσικοσυνθέτη Σύγχρονης Τροπικής Μουσικής Ross Daly

• τον καθηγητή Σχεδιασμού Κοινωνικών Συστημάτων Δρ. Αλέξανδρο Χρηστάκη

• τον συγγραφέα Γιάννη Φαρσάρη

• την δημοσιογράφο και Επικοινωνιολόγο Κοινωνικού Σχεδιασμού Μαρία Κακουλάκη

• την φιλόλογο και ερευνήτρια του έργου του Νίκου Καζαντζάκη Βούλα Βασιλειάδη

• τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Χρόνη Σαπουντζάκη

Image

Σκοπός είναι να αναδειχθεί, μέσα από τη δουλειά και την προσωπική διαδρομή κάθε ομιλητή, η δική του Αλήθεια είτε αυτή αφορά την τέχνη, την επιστήμη, την τεχνολογία, τον αθλητισμό, είτε αφορά την έννοια της εξαιρετικής επιδραστικότητας.

Εκτός από συνεντεύξεις θα υπάρχουν ομιλίες, μουσικός αυτοσχεδιασμός και θεατρική performance.

Το Φεστιβάλ έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα μιας και θα χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για την υποστήριξη του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης.

Θα διατίθενται βιβλία των συμμετεχόντων και άλλα προϊόντα για τη στήριξη του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης.

Η σύλληψη της ιδέας του Φεστιβάλ βασίζεται στο έργο του Νικόλα Σμυρνάκη με τίτλο «Η ΑΛΗ8ΕΙΑ» (εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ).

Είσοδος Ελεύθερη. Απαραίτητη η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ: https://festivalali8eias.gr

Πρόγραμμα:

- Ομιλία Βούλας Βασιλειάδη με τίτλο «Ο Ανήφορος: το χαμένο χειρόγραφο του Νίκου Καζαντζάκη»

- Ομιλία Αντώνη Τσαπατάκη με τίτλο «Βουτιά στην Αλήθεια»

- Performance Χρόνη Σαπουντζάκη με τίτλο «Ο Πυρετός του Κόσμου» βασισμένη στο ομώνυμο Φιλοσοφικό Μανιφέστο του Νικόλα Σμυρνάκη.

-Διάλειμμα

- Συνέντευξη με τους Αλέξανδρο Χρηστάκη και Μαρία Κακουλάκη με θέμα «Από την υποκειμενική στη συλλογική αλήθεια… »

- Ομιλία Γιάννη Φαρσάρη με τίτλο «Η τέχνη του ψέματος»

- Συνέντευξη με τον Νίκο Κακλαμανάκη με θέμα «Το τίμημα της αλήθειας…»

- Μουσικός Αυτοσχεδιασμός Ross Daly με τίτλο «Η Αλήθεια της στιγμής»

Τόπος: Ηράκλειο, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Ημερομηνία: 11/11/2023

Ώρα έναρξης: 17:00 – 21:00

Τύπος εκδήλωσης: Ελεύθερη είσοδος. Απαραίτητη η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ: https://festivalali8eias.gr

Χρυσός Χορηγός: SCG - Super Creta Group

Επίσημος Αερομεταφορέας: Sky Express | Χορηγός Φιλοξενίας: Ibis Styles Hotels

Χορηγοί Επικοινωνίας: ekriti.gr | Ράδιο Κρήτη 101,5 | Best Magazine

Υποστηρικτές - Χορηγοί: Five Star Catering and Event Services, Hetero Wines, Costis Patisserie Boulangerie, Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης, Πολύτροπο Γραφικές Τέχνες - Εκηβόλος Βιβλιοχαρτοπωλείο, Super Soundic Γιακατός, Yourlive.gr Livestream, The Bloopers Cinematography, Mocannella, George Dryjohn Photography, Creta Transfers, Ελιά και Δυόσμος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βόρειο Σέλας: Ορατό για πρώτη φορά στην… Ελλάδα – Κοκκίνησε ο ουρανός στη Μακεδονία (ΦΩΤΟ)

Youth Pass: Ενίσχυση έως 300 ευρώ για νέους – Στις 9/11 αρχίζουν οι αιτήσεις

Γρηγόρης Πασπάτης στο Ράδιο Κρήτη: Τα νοσοκομεία λειτουργούν περίπου όπως την εποχή του ... Λένιν