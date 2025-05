Ημέρα της Νίκης: Επίδειξη δύναμης από Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ στο πλευρό του και άλλους 20 ηγέτες (βίντεο)

«Τη γενναιότητα» των Ρώσων στρατιωτών που πολεμούν στην Ουκρανία εξήρε σήμερα ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην ομιλία που εκφώνησε ενώπιον χιλιάδων στρατιωτικών και περίπου 20 ξένων ηγετών που είχαν συγκεντρωθεί στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα για να παραστούν στους εορτασμούς για την 80η επέτειο από τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Ο Πούτιν, με τον Σι Τζινπίνγκ στο πλευρό του, για μία ακόμη φορά έκανε ιστορικούς παραλληλισμούς μεταξύ του Β’ Παγκόσμιου Πόλεμου και την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, με την ευκαιρία της 9ης Μαΐου.

⚡️Putin and Xi Jinping at the Victory Day parade viewing stands. pic.twitter.com/4Hxutpy6FX

Ενώπιων τους παρέλασαν περίπου 11.000 στρατιώτες, εκ των οποίων 1.500 που έχουν πολεμήσει στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS. Στην παρέλαση συμμετείχαν επίσης στρατιώτες από 13 χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα, το Βιετνάμ, η Μιανμάρ και η Αίγυπτος. Παρόντες ήταν και αξιωματικοί από τη Βόρεια Κορέα, τους οποίους ο Πούτιν έσπευσε να αγκαλιάσει.

"Yars" at the Parade - a column of strategic missile forces drove through Red Square.

Missile units armed with Yars systems form the basis of the mobile grouping of Russia's nuclear forces. pic.twitter.com/8iLYE2hlcD

— Matreshka 🌺 🇷🇺🇰🇿🇨🇦 (@MatreshkaRF) May 9, 2025