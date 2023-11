Λίμνη στη Χαβάη έγινε ροζ (βίντεο)

Σε χρώμα ροζ, βάφτηκε λίμνη καταφυγίου άγριας ζωής στη Χαβάη, σε ένα φαινόμενο που οι επιστήμονες θεωρούν πως είναι αποτέλεσμα «αλοβακτηρίων» που αναπτύσσονται σε νερά με ασυνήθιστα υψηλές συγκεντρώσεις άλατος, λόγω ξηρασίας.

Οι επιστήμονες του Εθνικού Καταφυγίου Αγριας Ζωής Kealia του Μάουι παρακολουθούν από τις 30 Οκτωβρίου την αλλαγή χρώματος των νερών της λίμνης.

Οπως τόνισε ο διαχειριστής του καταφυγίου, Μπρετ Γουόλφ, ενημερώθηκε από πολίτη που περπατούσε στις όχθες πως «κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ». O Γουόλφ θορυβήθηκε πιστεύοντας πως το ροζ χρώμα είναι ένδειξη περίσσειας φυκιών. Ωστόσο, οι εργαστηριακοί έλεγχοι έδειξαν ως «υπεύθυνο» της αλλαγής έναν οργανισμό που αποκαλείται αλοβακτήριο (halobacteria).

