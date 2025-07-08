Το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου / ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑκαι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.– Παράρτημα Κρήτης προσκαλούν σε Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Βέλτιστη Χρήση Νερού στη Γεωργία και στον Τουρισμό στην Κρήτη,

την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025 | Ώρα: 10:30 π.μ. στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου / ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-Χανιά

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν προτάσεις, προβληματισμοί και λύσεις γύρω από τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, έναν κρίσιμο πόρο για τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό.

Κύρια θέματα που θα συζητηθούν:

• Η Διαχείριση των Υδάτων της Κρήτης: παρούσα κατάσταση & προοπτικές

• Οι στόχοι της Περιφέρειας Κρήτης για την Επάρκεια Νερού

• Η σημασία του Νερού για τον Τουρισμό

• Ο ρόλος των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης στην Γεωργία & στον Τουρισμό

• Ο ρόλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στην Ενιαία Διαχείριση

• Νέες Προσεγγίσεις στην Άρδευση

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

Link για online παρακολούθηση μέσω webinar: https://events.teams.microsoft.com/event/5d87772e-c17f-4dc3-b081-6df5fbb3b5c5@a3375013-998d-4a5e-b

