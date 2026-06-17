Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στην Αιματολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ

Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" απευθύνει ο Διοικητικός Διευθυντής του Νοσοκομείου Ιεράπετρας Νίκος Περουλάκης, προς όλη την ομάδα της Αιματολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, στην Διευθύντρια της Κλινικής Ελένη Παπαδάκη και την θεράπουσα ιατρό του Μαρία Ξημέρη, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το μήνυμα του κ. Περουλάκη:

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και ενάμιση χρόνου από τη διάγνωση της ασθένειάς μου, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω από καρδιάς την ευγνωμοσύνη μου προς όλη την ομάδα της Αιματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικό Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων και της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας.

Θερμές ευχαριστίες στη Διευθύντρια της Κλινικής κ. Παπαδάκη Ελένη, και στην θεράπουσα ιατρό μου κ. Ξημέρη Μαρία. Σε όλους τους ιατρούς, τους νοσηλευτές , σε όλο το προσωπικό του τμήματος όπως και της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, για την επιστημονική τους κατάρτιση, την αφοσίωση, την ανθρώπινη παρουσία και τη διαρκή στήριξη που μου προσέφεραν και συνεχίζουν να μου προσφέρουν σε κάθε στάδιο αυτής της δύσκολης διαδρομής. Σήμερα κοιτάζοντας πίσω , συνειδητοποιώ ότι δεν είστε απλώς επιστήμονες υψηλού επιπέδου. Είστε οι άνθρωποι που με κρατήσατε από το χέρι όταν η ελπίδα μου άρχιζε να τρεμοπαίζει.

Αυτός ο πρώτος χρόνος είναι το δικό μου ορόσημο, αλλά και η δική σας νίκη. Σας οφείλω το πιο βαθύ και ειλικρινές ευχαριστώ γιατί μου δώσατε το δικαίωμα στο αύριο.

Η φροντίδα, η ελπίδα και η εμπιστοσύνη που μου χαρίσατε αποτέλεσαν πολύτιμα στηρίγματα στον αγώνα μου. Σήμερα, έναν χρόνο μετά τη μεταμόσχευση, μπορώ να κοιτάζω το μέλλον με αισιοδοξία και δύναμη, γνωρίζοντας ότι δίπλα μου βρίσκονται άνθρωποι που υπηρετούν το λειτούργημά τους με γνώση, ευσυνειδησία και αγάπη για τον συνάνθρωπο.

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς και σας εύχομαι να συνεχίσετε να προσφέρετε υγεία, ελπίδα και ζωή σε όσους την έχουν ανάγκη.

Με βαθιά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη.

Περουλάκης Νίκος

Διοικητικός Διευθυντής Νοσοκομείου Ιεράπετρας

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