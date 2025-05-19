Δύο Σημαντικές Συναντήσεις των Σχολών Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης σε Αρχάνες - Αστερούσια και Χερσόνησο

Οι Σχολές Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ) και με την υποστήριξη των Δήμων Αρχανών - Αστερουσίων και Χερσονήσου, συνεχίζουν δυναμικά το έργο τους με δύο επίκαιρες συναντήσεις την Τετάρτη 21 Μαΐου 2025.

Στον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων, η συνάντηση θα έχει θέμα «Βία στο Διαδίκτυο: Γνώση, Αγάπη & Επικοινωνία – Τα Κλειδιά της Προστασίας» και θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρχανών, από τις 18:00 έως τις 21:00. Εισηγήτρια της συγκεκριμένης συνάντησης θα είναι η κα. Ζαφειρούλα Μαρινάκη, Κοινωνική Λειτουργός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, η οποία θα μοιραστεί με τους γονείς διορατικές στρατηγικές για την ενίσχυση της οικογένειας απέναντι στους κινδύνους του διαδικτύου, αναδεικνύοντας τη σημασία της γνώσης και της αγάπης ως θεμέλια για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος.

Στον Δήμο Χερσονήσου, η συνάντηση θα επικεντρωθεί στο θέμα «Προσχολική εκπαίδευση άγχος και σπουδαιότητα» και θα διεξαχθεί στο Λύκειο Χερσονήσου, από τις 18:00 έως τις 21:00. Εισηγήτρια θα είναι η Νηπιαγωγός και Συγγραφέας, κα. Ζαμπία Λαζανάκη. Η συνάντηση αυτή στοχεύει να ενημερώσει τους γονείς για τη σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης και να τους προσφέρει τρόπους για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να διαχειριστούν το άγχος.

Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, τόνισε τη σημασία των συναντήσεων για την ενδυνάμωση των γονέων και την παροχή ουσιαστικής στήριξης στις οικογένειες: «Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου μέσω των Σχολών Γονέων. Οι δύο αυτές συναντήσεις, με επίκαιρα και σημαντικά θέματα για τη σύγχρονη οικογένεια, αποδεικνύουν την αδιάλειπτη προσπάθειά μας να προσφέρουμε ουσιαστική στήριξη και πολύτιμες γνώσεις στους γονείς της Κρήτης. Ενθαρρύνουμε θερμά όλους τους γονείς να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτές τις πρωτοβουλίες, καθώς πιστεύουμε ότι η συλλογική γνώση και η αλληλεπίδραση μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της ανατροφής των παιδιών».

