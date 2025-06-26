ΔΕΔΔΗΕ: Ρευματοκλοπές που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ - Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι και στην Κρήτη

Περιπτώσεις ρευματοκλοπών, η αξία των οποίων ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ, έφεραν στο φως οι εντατικοί έλεγχοι του ΔΕΔΔΗΕ σε περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων ενεργειών του Διαχειριστή για την πάταξη του φαινομένου των ρευματοκλοπών, πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα 1.155 έλεγχοι που αφορούν σε μεγάλους καταναλωτές και κυρίως χώρους εστίασης και φιλοξενίας, σούπερ μάρκετ, φούρνους, ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια και τυροκομεία, σε Κρήτη, Ρόδο, Κω, Νάξο, Τήνο, Μύκονο, Σαντορίνη, Ικαρία, από τους οποίους προέκυψαν τουλάχιστον 200 περιπτώσεις ρευματοκλοπής.

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν και αναμένεται – σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις – να οδηγήσουν σε βεβαιωμένες οφειλές που αγγίζουν αρκετές δεκάδες, ακόμα και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, είναι οι εξής:

Ξενοδοχείο: Περισσότερα από 200.000 ευρώ

Σούπερ Μάρκετ: 63.000 ευρώ

Τυροκομείο: 20.000 ευρώ

Συσκευαστήριο: 50.000 ευρώ

Δύο Ελαιοτριβεία: 30.000 ευρώ έκαστο

Beach Bar: 60.000 ευρώ

Καθυστερεί σημαντικά η είσπραξη των οφειλών

Παράλληλα με τους ελέγχους, ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει ότι οι ρευματοκλοπές συνιστούν ποινικό αδίκημα και επισύρουν την επιβολή αυστηρών προστίμων, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, το οποίο καθορίζεται από τη ΡΑΑΕΥ.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών, παρά την άμεση βεβαίωσή τους, συχνά καθυστερεί σημαντικά, ενίοτε για περισσότερο από έναν χρόνο, λόγω των προβλεπόμενων δόσεων και της δυνατότητας προσφυγής σε ένδικα μέσα, όπως προσωρινές διαταγές ή ασφαλιστικά μέτρα.

Η αποτελεσματικότητα στην είσπραξη των οφειλών και η πάταξη του φαινομένου, παραμένει κεντρικός στόχος του ΔΕΔΔΗΕ, προς όφελος του συνόλου των συνεπών καταναλωτών.

Αύξηση 65% στους ελέγχους στο πεντάμηνο

Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Διαχειριστή, η συστηματική προσπάθεια του ΔΕΔΔΗΕ αποτυπώνεται και στη γενική εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύχθηκε το 2024.

Καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις σε όλους τους βασικούς δείκτες καθώς:

οι τεχνικοί έλεγχοι αυξήθηκαν κατά 65%, φτάνοντας τις περίπου 23.000,

οι βεβαιώσεις οφειλής σημείωσαν άνοδο 39%, αγγίζοντας τις περίπου 8.600, και

οι βεβαιωμένες απαιτήσεις κατέγραψαν αύξηση 57%, φτάνοντας τα 35,3 εκατ. ευρώ.

Για την αποτελεσματική επίτευξη του στόχου της αποτροπής των ρευματοκλοπών, ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί ένα ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης, το οποίο συνδυάζει την αξιοποίηση προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών με αυτοματοποιημένη ανάλυση δεδομένων και αναβαθμισμένα πληροφοριακά συστήματα με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού (ήδη έχουν γίνει 200 προσλήψεις γι’ αυτόν το λόγο) και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Οι ενέργειες αυτές όχι μόνο συμβάλλουν στον περιορισμό των ρευματοκλοπών, προστατεύοντας τους συνεπείς πελάτες, αλλά και στη διασφάλιση ορθολογικής τιμολόγησης, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του δικτύου, καταλήγει στην ανακοίνωσή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Συναγερμός για πυρκαγιά στα νότια - Επιχειρούν και ελικόπτερα, ήχησε το 112

ΝΑΤΟ: Καταληκτική συμφωνία στην ιστορική Σύνοδο για την αύξηση της αμυντικής δαπάνης στο 5%