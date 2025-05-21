Ασκούμενοι Δικηγόροι Hρακλείου: Αυτά είναι τ' αποτελέσματα των εκλογών

Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, 20.05.2025, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου, ψήφισαν 118 μέλη και οι υποψήφιοι έλαβαν:

ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 72 ΣΤΑΥΡΟΙ (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: 56 ΣΤΑΥΡΟΙ (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: 38 ΣΤΑΥΡΟΙ (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ: 33 ΣΤΑΥΡΟΙ (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

ΚΕΦΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: 29 ΣΤΑΥΡΟΙ (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

ΡΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 25 ΣΤΑΥΡΟΙ (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΦΑΙΔΡΑ: 22 ΣΤΑΥΡΟΙ (ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ)

ΖΑΡΓΙΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ: 18 ΣΤΑΥΡΟΙ

ΜΟΥΤΣΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: 15 ΣΤΑΥΡΟΙ

Σήμερα η νέα διοίκηση της ένωσης θα συγκροτηθεί σε σώμα.

