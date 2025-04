Αεροδρόμια: Οι επενδύσεις «απογειώνουν » τον τουρισμό - Το αεροδρόμιο Καστελλίου θα εξυπηρετεί 18 εκατ. επιβάτες

Η αεροπορική επιβατική κίνηση στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας το 2024 στα 79,8 εκατομμύρια πελάτες, ανέφερε η πρόεδρος ΔΣ του Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης Δήμητρα Τζουρμακλιώτου, μιλώντας στο «Greece Transportation and Infrastructure Summit - Priorities for connectivity in Europe» που πραγματοποιείται στην Αθήνα, σχολιάζοντας ότι η κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια ανέκαμψε από την πανδημία, ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Αυτό ενισχύεται από την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων η οποία έχει προσελκύσει επενδύσεις άνω των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών» τόνισε η κ. Τζουρμακλιώτου, επισημαίνοντας πως στην Ελλάδα σήμερα τα 39 αεροδρόμια με εμπορικές τακτικές πτήσεις είναι συνδεδεμένα με συνολικά 208 διεθνή αεροδρόμια, ενώ εκτελούνται 429 εξερχόμενες διεθνείς πτήσης την ημέρα.

Η πρόεδρος ΔΣ του Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου αναφερόμενη στις επενδύσεις στα αεροδρόμια, τόνισε πως «μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείωση του γεωπολιτικού κινδύνου, προωθώντας την οικονομική σταθερότητα, τη διεθνή συνεργασία και τις πάγιες εθνικές θέσεις» συμπληρώνοντας ότι ταυτόχρονα «τονώνουν την απασχόληση στις κατασκευές, την εφοδιαστική αλυσίδα, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό, μειώνοντας την οικονομική αστάθεια σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς» ενώ παράλληλα προσελκύουν, όπως εξήγησε, άμεσες ξένες επενδύσεις και διευκολύνουν το εμπόριο, καθιστώντας τις οικονομίες λιγότερο εξαρτημένες από ευμετάβλητους τομείς.

Η κ. Τζουρμακλιώτου αναφέρθηκε στο σχεδιασμό ιδιωτικοποίησης 22 επιπλέον αεροδρομίων που λειτουργούν από την ΥΠΑ, τα περισσότερα από τα οποία, όπως τόνισε, εξυπηρετούν εποχικό τουρισμό και δρομολόγια εσωτερικού. Μάλιστα ανέφερε ότι «εξετάζεται το ελληνικό κράτος να διατηρήσει μειοψηφικό μερίδιο» ενώ επισήμανε ότι λόγω του κοινωνικού ρόλου που επιτελούν πολλά από τα αεροδρόμια «η κυβέρνηση αναμένεται να παρέχει κίνητρα, προκειμένου να καταστήσει ελκυστική για τους επενδυτές τη σύμπραξη».

Επιπλέον, αναφερόμενη στις επενδύσεις στα αεροδρόμια, διευκρίνισε ότι έχουν βελτιώσει και την εσωτερική συνδεσιμότητα της Ελλάδας, μια επέκταση που συνέβαλε στην αύξηση της επιβατικής κίνησης.

«Κάθε 1 ευρώ που δαπανάται σε αερολιμενικές υποδομές, έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα» είπε κατά την τοποθέτηση της η κ. Τζουρμακλιώτου, προσθέτοντας πως η ενίσχυση του τομέα των αερομεταφορών «αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος και της απασχόλησης» καθώς το 2024, όπως είπε «καταγράφηκαν εισπράξεις 29,7 δισ. δολ., με συμβολή 12,5% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και δημιουργία 487.000 θέσεων εργασίας».

Όσον αφορά τα πολυσύχναστα αεροδρόμια, επισήμανε ότι αντιπροσωπεύουν το 75% όλων των διεθνών αφίξεων. Δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στη χώρα, μετά την Αθήνα τόνισε μάλιστα ότι είναι το Αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι

Αναφορικά με το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου που κατασκευάζεται στο Καστέλι, το οποίο βάσει χρονοδιαγράμματος θα ολοκληρωθεί μέσα στα 2027 και θα είναι το πρώτο «Greenfield Ρroject» αεροδρόμιο που κατασκευάζεται στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια, εξήγησε ότι θα εξυπηρετεί στην πλήρη ανάπτυξή του, 18 εκατομμύρια επιβάτες «τους διπλάσιους σχεδόν, από αυτούς που εξυπηρετεί σήμερα».

Σχολίασε τέλος, ότι μαζί με το αεροδρόμιο, κατασκευάζονται εκτεταμένα έργα υποδομής που περιλαμβάνουν «δρόμο 5 χλμ., που συνδέει το αεροδρόμιο με την οδό Αρκαλοχωρίου-Βιάννου, περιμετρική οδό Καστελίου, εξωτερικό περιμετρικό δίκτυο αναβάθμισης υφιστάμενων οδών συνολικού μήκους 20 χλμ., δρόμο 18 χλμ. που συνδέει το αεροδρόμιο με τον αυτοκινητόδρομο Α90 στον κόμβο Χερσονήσου και επίσης βιολογικό καθαρισμό που θα εξυπηρετεί και τους δήμους, όπως και εκτεταμένα αντιπλημμυρικά έργα».

Για το υπάρχον Αεροδρόμιο Ηρακλείου, η κ. Τζουρμακλιώτου επισήμανε ότι το 2024 εξυπηρέτησε 9,4 εκατ. επιβάτες και πως σε αυτό εξυπηρετούνται 49 αεροπορικές εταιρείες και συνδέονται 122 αεροδρόμια από 33 χώρες.

