Το νέο τέχνασμα των απατεώνων – Πώς παγιδεύουν τους οδηγούς στην Εθνική Οδό

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όσοι οδηγούν συχνά σε αυτοκινητόδρομο αφούοι απατεώνες έχουν βρει έναν καινούργιο τρόπο για να αδειάσουν την τσέπη σας.

Οι κλέφτες σκαρφίζονται διάφορα κόλπα για να σας αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Μία νέα «μόδα» όμως μας έρχεται από την γειτονική Ιταλία και ονομάζεται το «κόλπο με τον καθρέφτη».

Το συγκεκριμένο τρικ των κλεφτών δεν είναι καινούργιο, αλλά έχει ξαναέλθει στην επιφάνεια και δείχνει να αποδίδει στους ανυποψίαστους τουρίστες της χώρας και μάλιστα, τους κοστίζει και ακριβά.

Οι αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «πάνε και έρχονται» σχετικά με το επαναλανσάρισμα της απάτης από τους κλέφτες, με τους τελευταίους όπως ευκόλως κατανοητό να θέλουν τα χρήματα των θυμάτων τους. Στόχος τα αυτοκίνητα και τα τροχόσπιτα των τουριστών.

Πώς όμως πραγματοποιούν το κόλπο με τον καθρέφτη; Οι τουρίστες/θύματα αναφέρουν ότι αισθάνθηκαν ένα χτύπημα στην ώρα που οδηγούσαν στον αυτοκινητόδρομο. Στη συνέχεια, τους προσπερνά ένας άγνωστος και τους ζητά να σταματήσουν.

Μόλις σταματήσουν τα θύματα, οι κλέφτες τους δείχνουν έναν σπασμένο καθρέφτη αυτοκινήτου και αναφέρουν ότι προήλθε από μία πλευρική σύγκρουση κατά την κίνηση στον αυτοκινητόδρομο.

Στη συνέχεια ζητούν από τα θύματα μετρητά χρήματα για να πληρωθεί η ζημιά και να μην μπλέξουν όλοι με αστυνομίες και ασφαλιστικές εταιρείες. Ορισμένοι όμως τουρίστες που είχαν dashcam, μπόρεσαν να δουν τι συνέβη και εντόπισαν ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται.

Ειδικοί αναφέρουν ότι οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τη δύσκολη και άχαρη στιγμή, και βάζουν τα θύματά τους να κάνουν βιαστικές ενέργειες, πάντα υπό την πίεση του χρόνου.

Το καλύτερο που έχετε να κάνετε σε περίπτωση που σας συμβεί κάτι τέτοιο, είναι να τραβήξετε βίντεο και φωτογραφίες. Και μόνο στην θέα ενός κινητού ή μιας κάμερας που καταγράφει, οι απατεώνες θα γίνουν καπνός.

Πηγή: carandmotor.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

