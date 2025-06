Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ελέγχει τον εναέριο χώρο από το δυτικό Ιράν μέχρι την Τεχεράνη, μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη μετά από τέσσερις ημέρες πολέμου.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι κατέστρεψε σε τέτοιο βαθμό τις εναέριες άμυνες του Ιράν και τα πυραυλικά του συστήματα, που τα μαχητικά του μπορούν πλέον να πετάξουν πάνω από την Τεχεράνη χωρίς να βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές απειλές.

Επικίνδυνη κλιμάκωση

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με αμείωτο ρυθμό, με το Ιράν να απαντά νωρίτερα σήμερα με νέα ομοβροντία πυραυλικών επιθέσεων σε βάρος του Ισραήλ σκοτώνοντας οκτώ ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες ακόμη.

Μετά τα νέα αυτά πλήγματα που κατέστρεψαν κατοικίες σήμανε συναγερμός στη Χάιφα βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Κατά τις επιθέσεις ακούστηκαν εκρήξεις και προκλήθηκε φωτιά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό κοντά στο λιμάνι.

🇮🇱🚨 — MDA UPDATE: 25 injured in the latest Iranian missile barrage. Serious damage reported at several sites in central Israel.

- Video from Petach Tikva. pic.twitter.com/WzFgew68N2

— Belaaz News (@TheBelaaz) June 16, 2025