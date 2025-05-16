Πώς είναι οι αμερικανικές εταιρείες στην Κίνα

Το Πεκίνο προχώρησε χθες, Τετάρτη, στην αναστολή της λίστας των αφερέγγυων επιχειρηματικών οντοτήτων, αλλά και των μέτρων ελέγχου των εξαγωγών κατά πολλαπλών αμερικανικών οντοτήτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου.

Σε απαντήσεις σχετικών ερωτήσεων που είχαν υποβληθεί από δημοσιογράφους, ένας εκπρόσωπος του ίδιου υπουργείου δήλωσε ότι το μέτρο, που πρόσθεσε 11 αμερικανικές εταιρίες στη λίστα αφερεγγυότητας της Κίνας και είχε ανακοινωθεί στις 4 Απριλίου, έχει ανασταλεί για 90 ημέρες.

Μία απόφαση, που ελήφθη από το Πεκίνο στις 9 Απριλίου και σύμφωνα με την οποία έξι αμερικανικές εταιρίες προστέθηκαν στην ίδια λίστα, έχει επίσης ανασταλεί, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, που πρόσθεσε ότι επιτρέπεται πλέον σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κινεζική αγορά να αιτούνται τη συνεργασία τους με αμερικανικές επιχειρηματικές οντότητες που είχαν ενταχθεί στη λίστα αφερεγγυότητας.

Πηγή: ΑΠΕ

