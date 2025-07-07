Παρίσι: Συγκλονιστική διάσωση οικογένειας από διαμέρισμα που φλεγόταν (βίντεο)
σδφν
clock 22:17 | 07/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε μια πράξη αυτοθυσίας και θάρρους, ένας κάτοικος του 18ου διαμερίσματος του Παρισιού ρίχτηκε στις φλόγες για να σώσει τη ζωή έξι ανθρώπων.

Ήταν το πρωί της Παρασκευής 4 Ιουλίου, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του έκτου ορόφου μιας πολυκατοικίας, εγκλωβίζοντας ολόκληρη οικογένεια.

Ο Φουσεϊνού Σισέ, κάτοικος του διπλανού διαμερίσματος, χωρίς να σκεφτεί στιγμή τον κίνδυνο, βγήκε στο περβάζι και διέσωσε την οικογένεια.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που τράβηξε γειτόνισσα και ανάρτησε ο βουλευτής Ίαν Μπροσά στην πλατφόρμα X, ο Σισέ ισορροπεί στο κενό και με ψυχραιμία μεταφέρει, έναν προς έναν, δύο βρέφη, δύο παιδιά και δύο ενήλικες από το φλεγόμενο διαμέρισμα στο δικό του, μέσω του εξωτερικού τοίχου του κτιρίου.

 

φωτιά σε σπίτι Παρίσι
