Πάπας Φραγκίσκος: Viral φωτογραφία του με λευκό φουσκωτό μπουφάν

Ο πάπας Φραγκίσκος με μακρύ, λευκό, στυλάτο μπουφάν; Η φωτογραφία δεν άργησε να γίνει viral, μόνο που δεν ήταν αληθινή.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία του πάπα Φραγκίσκου ήταν δημιουργία εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτή, φαίνεται να φορά ένα λευκό, μακρύ, φουσκωτό μπουφάν πάνω από το παραδοσιακό ένδυμα του ποντίφικα και στο στήθος του κρέμεται η αλυσίδα με τον σταυρό του.

Πολλοί χρήστες των social media μπερδεύτηκαν με τη φωτογραφία. Ανάμεσά τους, η Κρίσι Τέιγκεν. «Νόμιζα ότι το φουσκωτό μπουφάν του πάπα ήταν αληθινό και δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξω το μέλλον της τεχνολογίας», έγραψε σε ανάρτησή της.

AI-generated image of Pope Francis goes viral on social media. pic.twitter.com/ebfLK4F850 — Pop Base (@PopBase) March 25, 2023

Αρκετοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν το μπουφάν του πάπα Φραγκίσκου, σαν να ήταν αληθινή η φωτογραφία. Μοιάζει σαν να γυρίζει βίντεο κλιπ ή να είναι ράπερ της δεκαετίας του ‘90, ήταν κάποια από αυτά τα σχόλια. Άλλος χρήστης των social media έγραψε ότι ο ποντίφικας έμοιαζε με τον πάστορα της εκκλησίας στην οποία θα πήγαινε ο Τζάστιν Μπίμπερ.

Pope Francis using a big white puffer jacket in the Vatican City, noon light, screen space Global illumination, lumen reflections, space Reflections, diffraction grading, chromatic aberration, ambient occlusion, realistic photograph, --v 5 pic.twitter.com/MziPKpRsyf — El Malaguero (@ElMalaguero) March 25, 2023

Άλλοι, εξέφρασαν ανησυχία για το πόσο ρεαλιστική φαίνεται η φωτογραφία του πάπα Φραγκίσκου και το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη του κόσμου. Τον τελευταίο καιρό ολοένα και πιο αληθοφανείς φωτογραφίες που είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης κατακλύζουν το διαδίκτυο.

Για παράδειγμα, το προηγούμενο διάστημα κυκλοφόρησαν τέτοιες- ψεύτικες- φωτογραφίες που έδειχναν τον Ντόναλντ Τραμπ να συλλαμβάνεται και άλλες του Βλαντιμίρ Πούτιν με στολή κρατούμενου, σε δίκη.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023

