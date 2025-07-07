Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η πρόταση μομφής στοχεύει στην αποσταθεροποίηση της ΕΕ»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατήγγειλε σήμερα στην ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόταση μομφής που κατέθεσαν σε βάρος της ακροδεξιοί ευρωβουλευτές, κάνοντας λόγο για “παλιές συνταγές εξτρεμιστών”, “αντιεμβολιαστών” και “θαυμαστών του Πούτιν”.

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητά την πρόταση μομφής και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας με αφορμή το σκάνδαλο “Pfizergate”. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 10 Ιουλίου και δεν έχει καμία πιθανότητα να οδηγήσει στην αποπομπή της προέδρου.

Η φον ντερ Λάιεν ξεκίνησε την ομιλία της κατηγορώντας τον εισηγητή της πρότασης, τον Ρουμάνο νομοθέτη Gheorghe Piperea, ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με ψευδείς κατηγορίες.

«Είναι βγαλμένη κατευθείαν από το παλαιότερο εγχειρίδιο των εξτρεμιστών, πολώνοντας την κοινωνία, διαβρώνοντας την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία, με ψευδείς ισχυρισμούς για ανάμειξη στις εκλογές, επιχειρώντας να ξαναγράψετε την ιστορία για το πώς η επιτυχημένη Ευρώπη ξεπέρασε μαζί την παγκόσμια πανδημία, από τα εμβόλια μέχρι το Next Generation, περιστρέφετε διαψευσμένες συνωμοσίες για γραπτά μηνύματα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μπορούμε να ακολουθήσουμε τον κ. Piperea στον κόσμο του με συνωμοσίες και υποτιθέμενα σκοτεινά σχέδια από αυτό που αποκαλεί Βρυξέλλες, ή μπορούμε να το πούμε ξεκάθαρα αυτό που είναι, άλλη μια χονδροειδής προσπάθεια να μπει σφήνα ανάμεσα στους θεσμούς μας, ανάμεσα στους φιλοευρωπαίους, τις φιλοδημοκρατικές δυνάμεις αυτού του σπιτιού» συνέχισε.

«Δεν είναι μυστικό ότι ήμουν σε επαφή με κορυφαίους εκπροσώπους των εταιρειών που παρήγαγαν τα εμβόλια που θα μας έβγαζαν από την κρίση… όπως ακριβώς ζητούσα συμβουλές από τους καλύτερους επιδημιολόγους ή ιολόγους στον κόσμο… αλλά ο υπαινιγμός ότι αυτές οι συμβάσεις ήταν κατά κάποιο τρόπο ακατάλληλες ενάντια στα ευρωπαϊκά συμφέροντα είναι, από κάθε άποψη, απλά λάθος» ξεκαθάρισε η φον ντερ Λάιεν.

Και συμπλήρωσε: «Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω τα πράγματα για άλλη μια φορά και για εσάς. Οι διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση διεξήχθησαν από κοινού από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Κάθε σύμβαση που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης εξετάστηκε λεπτομερώς στις πρωτεύουσες πριν υπογραφεί από κάθε ένα από τα 27 κράτη μέλη. Δεν υπήρχαν μυστικά, δεν υπήρχαν κρυφές ρήτρες, δεν υπήρχε υποχρέωση αγοράς για τα κράτη μέλη. Και τα 27 κράτη μέλη αποφάσισαν να αγοράσουν εμβόλια με τη δική τους βούληση, οπότε οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι κάποιο κράτος μέλος δεν γνώριζε για τις συμβάσεις, για τις τιμές ή τις ποσότητες, είναι ανέντιμος. Στην πραγματικότητα, ας το πούμε με το όνομά του. Είναι απλά ένα ψέμα».

