Νότια Καρολίνα: Τουλάχιστον 11 τραυματίες από πυροβολισμούς

Τουλάχιστον 11 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε παραθαλάσσια πόλη της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με το Associated Press, το περιστατικό συνέβη σε μια περιοχή που είναι δημοφιλής στους τουρίστες, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινότητα.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της επίθεσης, ενώ οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη.

At least 11 people were taken to hospitals after a shooting Sunday night in a South Carolina beach town, authorities said. Horry County Police did not give the conditions of anyone hurt in the shooting that happened about 9:30 p.m. in Little River. pic.twitter.com/EDNgRKxHEj

