Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν και Ισραήλ να μην παραβιάσουν την εκεχειρία - Συμφώνησε το Ισραήλ

«Η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ, παρακαλώ μην την παραβιάσετε!» έγραψε σε ανάρτηση που δημοσίευσε το πρωί της Τρίτης στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος στο Ιράν και το Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει των όρων που είχε ανακοινώσει ο ίδιο νωρίτερα, η κατάπαυση πυρός θα εφαρμοστεί σε 24 ώρες σε δυο χρόνους, με το Ιράν να σταματά πρώτο όλες τις επιχειρήσεις του στα μεσάνυχτα (ώρα Ουάσιγκτον, 07:00 ώρα Ελλάδας) και το Ισραήλ να κάνει το ίδιο 12 ώρες αργότερα.

Το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι ξεκινά η εκεχειρία, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σχόλιο αναφορικά με αυτή από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

"The ceasefire is now in effect. Please do not violate it...," posts US President Donald Trump. pic.twitter.com/B0XXnXjjJd

— TIMES NOW (@TimesNow) June 24, 2025