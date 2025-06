Μέση Ανατολή: Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά των βάσεων των ΗΠΑ σε Κατάρ και Ιράκ

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση των αντιποίνων του Ιράν στην επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης το Σαββατοκύριακο.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανακοίνωσε την έναρξη της ιρανικής επιχείρησης «Αναγγελία της Νίκης» κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην αεροπορική βάση Αλ Ουέιντ του Κατάρ.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ Ντόχα σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλούνται τα ειδησεογραφικά πρακτορεία ειδήσεων Reuters και AFP. Ταυτόχρονα σύμφωνα με όσα ανέφεραν στρατιωτικές πηγές στο Reuters, ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα στη βάση Αΐν Αλ Άσαντ στο Ιράκ.

At this moment, Iran has launched a missile attack on Al Udeid Air Base, the largest US air base in the Middle East, located in Qatar.#Iran #USA pic.twitter.com/mmKWXZthRf

