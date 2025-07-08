Μεγάλη φωτιά στη Μασσαλία - Στα περίχωρα της πόλης οι φλόγες (βίντεο)
clock 19:24 | 08/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα περίχωρα της Μασσαλίας εξαπλώνεται γρήγορα στην περιοχή καθώς πνέουν άνεμοι έως και 70 χλμ/ώρα.

Οι φλόγες έχουν φτάσει στα περίχωρα της Λα Καστελάν, στο 16ο διαμέρισμα της Μασσαλίας και οι εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει στα social media σοκάρουν.

Το αεροδρόμιο έκλεισε ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκα και αυτή την ώρα πάνω από 700 πυροσβέστες με 220 οχήματα αλλά και εναέρια Μέσα επιχειρούν για την κατάσβεση, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν.

«Κλείστε τα παντζούρια, τις πόρτες, κρατήστε τις περιοχές ανοιχτές για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μην μετακινείστε στους δρόμους» ανέφεραν οι Αρχές σε μήνυμά τους προς τους κατοίκους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δήμος Ηρακλείου για τα απορρίμματα: Απειλεί με υψηλά πρόστιμα τα καταστήματα εστίασης στην περιοχή της Λίμνης

Αδιάκοπες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη: Νέα καραβιά μεταναστών- Δεν υπάρχουν χώροι φιλοξενίας

