Μεγάλη φωτιά στη Μασσαλία - Στα περίχωρα της πόλης οι φλόγες (βίντεο)

Η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα περίχωρα της Μασσαλίας εξαπλώνεται γρήγορα στην περιοχή καθώς πνέουν άνεμοι έως και 70 χλμ/ώρα.

Οι φλόγες έχουν φτάσει στα περίχωρα της Λα Καστελάν, στο 16ο διαμέρισμα της Μασσαλίας και οι εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει στα social media σοκάρουν.

Το αεροδρόμιο έκλεισε ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκα και αυτή την ώρα πάνω από 700 πυροσβέστες με 220 οχήματα αλλά και εναέρια Μέσα επιχειρούν για την κατάσβεση, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν.

«Κλείστε τα παντζούρια, τις πόρτες, κρατήστε τις περιοχές ανοιχτές για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μην μετακινείστε στους δρόμους» ανέφεραν οι Αρχές σε μήνυμά τους προς τους κατοίκους.

🇫🇷 FRANCE Marseille, deuxième ville de France, est en proie aux flammes. 350 hectares sont déjà partis en fumée. Des centaines de pompiers sont sur zone tandis que certains habitants du nord de l’agglomération sont appelés à rester confinés. pic.twitter.com/Li8ljetqAW — CITOYEN CHRIS BAKADIFUILA (@bakadifuilaChri) July 8, 2025

🔴🇫🇷DIRECT - Les flammes atteignent les abords de la Castellane, dans le 16e arrondissement de Marseille. L’incendie des Pennes-Mirabeau reste extrêmement virulent.#Incendie #Marseille #PennesMirabeau #Castellane pic.twitter.com/c32l2Ii9yB — Media Express (@media_express_e) July 8, 2025 Οι ισχυροί άνεμοι οδήγησαν σε εκκενώσεις στο Λε Πεν-Μιραμπό, ανέφερε το BFM TV ενώ ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Μασσαλίας δήλωσε ότι σταμάτησαν οι απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών από το μεσημέρι περίπου και ορισμένες πτήσεις έχουν εκτραπεί προς τη Νίκαια, τη Νιμ και άλλα περιφερειακά αεροδρόμια. Δεν είναι σαφές πότε θα ανοίξει ξανά το αεροδρόμιο ενώ η φωτιά κινείται προς την πόλη. L'aéroport de Marseille-Provence a été fermé peu après midi face à un #incendie se propageant à une vitesse "très rapide" sur la commune des #pennesmirabeau, limitrophe de #Marseille. Les flammes ont atteint Marseille, des habitants du nord de la ville sont appelés à se confiner pic.twitter.com/CHWxV0QWZy — LN24 (@LesNews24) July 8, 2025 Ήδη τμήματα της πόλης της Μασσαλίας έχουν καλυφθεί με τον αποπνικτικό καπνό. Αν και δεν υπήρξαν εντολές εκκένωσης, πολλοί κάτοικοι έφυγαν υπό τον φόβο της φωτιάς. 🔴🇫🇷 DIRECT – L’incendie a atteint les 15e et 16e arrondissements de Marseille, où les flammes touchent certaines habitations. De nombreuses évacuations sont en cours.#Incendie #Marseille pic.twitter.com/VdgIbS1tcI — Media Express (@media_express_e) July 8, 2025

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

