Μαρόκο: Σκάβουν μαζικούς τάφους για να θάψουν τους περισσότερους από 2.000 νεκρούς

Απερίγραπτες είναι οι εικόνες από την τραγωδία στο Μαρόκο μετά τον σεισμό των 7 Ρίχτερ που έπληξε το Μαρακές και τις γύρω πόλεις τη νύχτα της Παρασκευής (8.9.2023) προς Σάββατο. Οι επιζήσαντες σκάβουν πρόχειρους μαζικούς τάφους για να θάψουν τους νεκρούς, οι οποίοι ξεπερνάνε τους 2.000!

Την ώρα που τα συνεργεία διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια για να βρουν ζωντανούς όσους περισσότερους εγκλωβισμένους μπορούν, οι νεκροί από τον σεισμό στο Μαρόκο έχουν φτάσει τους 2.012 και οι τραυματίες τους 2.059, εκ των οποίων οι 1.404 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην επαρχία αλ Χάουζ, όπου ήταν το επίκεντρο του σεισμού, έχουν καταγραφεί οι περισσότεροι θάνατοι, 1.293, ενώ ακολουθεί η επαρχία Ταρουντάντ με 452 νεκρούς. Σε αυτές τις περιοχές, που βρίσκονται νοτιοδυτικά του Μαρακές, ολόκληρα χωριά έχουν ισοπεδωθεί από τον σεισμό.

Το Μαρόκο κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος ενώ οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του κύριου σεισμού μαστίζονται και από μετασεισμούς, οι οποίοι δεν ξεπερνάνε τα 3 Ρίχτερ, όμως ο τρόμος παραμένει ζωντανός από τις εικόνες καταστροφής.

Χιλιάδες κόσμου κοιμήθηκαν στους δρόμους και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν κινητοποιηθεί για να μεταφέρουν τρόφιμα, νερά, κουβέρτες και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στους ανθρώπους που είδαν τις περιουσίες τους να μετατρέπονται σε συντρίμμια.

😢🌙 Last night's earthquake in Morocco has forced thousands to sleep outdoors for the second night. Let's extend our prayers and support to those affected during this challenging time. 🙏🇲🇦 #MoroccoEarthquake #SupportMorocco #Morocco pic.twitter.com/Viyg1aDXeD

Σκάβουν πρόχειρους μαζικούς τάφους

Όσοι επέζησαν από τον φονικό σεισμό καλούνται τώρα να θάψουν τους αγαπημένους τους. Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από το Al Jazeera, όπου σκάβουν πρόχειρους μαζικούς τάφους στην οροσειρά του Υψηλού Άτλαντα για να θάψουν τους περισσότερους από 2.000 νεκρούς.

Rescuers searching for survivors dug through the rubble of collapsed houses in remote mountain villages of Morocco on Saturday, in the wake of the country's deadliest earthquake in more than 60 years ⤵️

— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 10, 2023