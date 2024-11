Λίβανος: Νέο πλήγμα του Ισραήλ στη Βηρυτό -Εντολές εκκένωσης τριών χωριών στα νότια (βίντεο)

Νέα επίθεση σε κτίριο κατοικιών στη Βηρυτό πραγματοποίησε το Ισραήλ, σύμφωνα με αναφορές από τον Λίβανο.

Οι IDF υποστηρίζουν ότι χτυπούν θέσεις της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να χτυπά στη νότια πλευρά της λιβανέζικης πρωτεύουσας που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, είχε ζητήσει από τους κατοίκους να εκκενώσουν κτίρια.

Δείτε βίντεο από την επίθεση του Ισραήλ:

⚡️JUST IN: 4 Israeli raids targeted the Haret Hreik and Al-Hadath areas in the southern suburbs of Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/GvbvN9bdfu

— Suppressed News. (@SuppressedNws) November 22, 2024