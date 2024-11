Ουκρανία: Κλιμακώνεται η σύγκρουση με τη Ρωσία - Δύση και Πούτιν αλληλοκατηγορούνται

Σε νέα επικίνδυνη φάση εισέρχεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με τον πρόεδρο Πούτιν να προειδοποιεί ότι αποκτά χαρακτηριστικά παγκόσμιας σύγκρουσης και τον Λευκό Οίκο να κατηγορεί τη Μόσχα για κλιμάκωση.

Πρώτα ήρθε η επίθεση που εξαπέλυσε το Κίεβο στη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, για να ακολουθήσει η Μόσχα που «απάντησε» με την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς. Ακολούθησε ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν που προειδοποίησε με έκτακτο διάγγελμα ότι η χώρα του «έχει το δικαίωμα» να χτυπά τα κράτη των οποίων τα όπλα πλήττουν τη χώρα του, «φωτογραφίζοντας» ΗΠΑ και Βρετανία.

Η Ρωσία είχε προειδοποιήσει τη Δύση εδώ και μήνες ότι αν η Ουάσινγκτον επέτρεπε στην Ουκρανία να εκτοξεύει αμερικανικούς, βρετανικούς και γαλλικούς πυραύλους βαθιά μέσα στη Ρωσία, η Μόσχα θα θεωρούσε ότι αυτά τα μέλη του ΝΑΤΟ εμπλέκονται άμεσα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όμως μετά την απόφαση της απερχόμενης αμερικανικής κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν και της βρετανικής του Κιρ Σταρμερ να δώσουν το «πράσινο φως» για επιθέσεις με πυραύλους ATACMS (ΗΠΑ) και Storm Shadow (ΗΒ), μια νέα ξαφνική κλιμάκωση της σύγκρουσης έχει ξεσπάσει, λίγο πριν την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ.

To πρωί της Πέμπτης (21/11), η Ρωσία εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο από την περιοχή του Αστραχάν κατά τη διάρκεια πρωινής επίθεσης. Αυτή, ήταν η πρώτη φορά που η Ρωσία χρησιμοποίησε έναν τόσο ισχυρό πύραυλο κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι κατέρριψε έξι πυραύλους κρουζ Kh-101 που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Το χτύπημα ήρθε αφότου η Ουκρανία χρησιμοποίησε αμερικανικούς (ATACMS) και βρετανικούς πυραύλους (Storm Shadow) για να χτυπήσει στόχους εντός της Ρωσίας.

Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία μετατρέπεται σε παγκόσμιο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση υπερηχητικού βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς σε μια ουκρανική στρατιωτική εγκατάσταση και προειδοποίησε τη Δύση ότι η Μόσχα μπορεί να πλήξει στρατιωτικές εγκαταστάσεις οποιασδήποτε χώρας τα όπλα της οποίας χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της Ρωσίας.

Ο Πούτιν τόνισε ότι η Δύση κλιμακώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία επιτρέποντας στο Κίεβο να χτυπήσει τη Ρωσία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και ότι ο πόλεμος μετατρέπεται σε παγκόσμιο πόλεμο.

Έτσι, η Ρωσία είχε πραγματοποιήσει δοκιμές μάχης του υπερηχητικού συστήματος πυραύλων «Oreshnik» ως απάντηση στις επιθετικές ενέργειες των χωρών του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας, είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Θα συνιστούσα στις κυρίαρχες ελίτ των χωρών που εκκολάπτουν σχέδια για να χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις εναντίον της Ρωσίας για να το σκεφτούν σοβαρά», τόνισε ο Πούτιν.

«Σε απάντηση στη χρήση αμερικανικών και βρετανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς, στις 21 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένο πλήγμα σε μία από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος της Ουκρανίας», είπε ο Πούτιν.

«Σε συνθήκες μάχης, ένα από τα νεότερα ρωσικά πυραυλικά συστήματα μεσαίου βεληνεκούς δοκιμάστηκε, μεταξύ άλλων. Σε αυτή την περίπτωση, με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο χωρίς πυρηνικά.»

Η απάντηση του Ζελένσκι: Ο Πούτιν φτύνει όσους θέλουν ειρήνη

«Αυτό ήταν το δεύτερο βήμα κλιμάκωσης του πολέμου από τον Πούτιν φέτος» τονίζει σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Παραδέχτηκε ότι έκανε ένα δεύτερο βήμα φέτος προς την κλιμάκωση και την επέκταση αυτού του πολέμου» με την χρήση του βαλλιστικού πυραύλου, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει ότι το πρώτο βήμα κλιμάκωσης ήταν «η εμπλοκή της Βόρειας Κορέας», έγραψε ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει το κόστος των διαταραγμένων φιλοδοξιών του. Απαιτείται ανταπόκριση. Απαιτείται πίεση. Η Ρωσία πρέπει να εξαναγκαστεί σε πραγματική ειρήνη, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη δύναμη. Διαφορετικά, θα υπάρξουν ατελείωτα ρωσικά χτυπήματα, απειλές και αποσταθεροποίηση – όχι μόνο εναντίον της Ουκρανίας» αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σήμερα, ο Πούτιν παραδέχτηκε ότι έκανε ένα δεύτερο βήμα φέτος προς την κλιμάκωση και την επέκταση αυτού του πολέμου. Χρησιμοποιήθηκε νέος βαλλιστικός πύραυλος. Ο Πούτιν χτύπησε την πόλη μας Ντνίπρο, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη και σοβαρή κλιμάκωση της κλίμακας και της βαρβαρότητας αυτού του πολέμου—μια κυνική παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ από τη Ρωσία. Επιτρέψτε μου να τονίσω: αυτό είναι ήδη το δεύτερο βήμα της Ρωσίας προς την κλιμάκωση φέτος. Η πρώτη ήταν η εμπλοκή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας με ένα απόσπασμα τουλάχιστον 11.000 στρατιωτών.

Ο Πούτιν έχει κάνει και τα δύο αυτά βήματα, ενώ αγνοεί όλους όσους στον κόσμο ζητούν να μην υπάρξει περαιτέρω επέκταση του πολέμου. Αγνοεί τις κλήσεις από την Κίνα, τη Βραζιλία, τις ευρωπαϊκές χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες. Μόνος του ο Πούτιν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο - έναν εντελώς απρόκλητο πόλεμο - και κάνει τα πάντα για να τον παρατείνει, τώρα για περισσότερες από χίλιες ημέρες.

Η χρήση ενός βαλλιστικού πυραύλου κατά της Ουκρανίας σήμερα είναι ακόμη μια απόδειξη ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη. Ο Πούτιν λέει ψέματα όταν ισχυρίζεται ότι η χρήση όπλων μεγάλης εμβέλειας από την Ουκρανία είναι κατά κάποιο τρόπο ένα νέο βήμα για εμάς. Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε τέτοια όπλα και έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα είναι το ίδιο με κάθε άλλο έθνος. Και όταν οι ρωσικοί πύραυλοι χτυπούν τις πόλεις μας, όταν οι ιρανοί «Shaheds» επιτίθενται στην Ουκρανία κάθε βράδυ, όταν ένα βορειοκορεατικό σώμα αναπτύσσεται στα σύνορά μας, ο Πούτιν όχι μόνο παρατείνει τον πόλεμο - φτύνει στο πρόσωπο εκείνων στον κόσμο που ειλικρινά θέλουν να αποκατασταθεί η ειρήνη.

Ο κόσμος πρέπει να ανταποκριθεί. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει έντονη αντίδραση από τον κόσμο. Ο Πούτιν είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτό. Σας δοκιμάζει, αγαπητοί συνεργάτες. Είναι σαφές ποιος είναι ο μόνος ένοχος αυτού του πολέμου - ποιος τον ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου και ποιος συνεχίζει να ρίχνει όλους τους πόρους για τη συνέχισή του. Πρέπει να σταματήσει. Η έλλειψη σκληρών αντιδράσεων στις ενέργειες της Ρωσίας στέλνει ένα μήνυμα ότι μια τέτοια συμπεριφορά είναι αποδεκτή. Αυτό κάνει ο Πούτιν.

Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει το κόστος των διαταραγμένων φιλοδοξιών του. Απαιτείται ανταπόκριση. Απαιτείται πίεση. Η Ρωσία πρέπει να εξαναγκαστεί σε πραγματική ειρήνη, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη δύναμη. Διαφορετικά, θα υπάρξουν ατελείωτα ρωσικά χτυπήματα, απειλές και αποσταθεροποίηση – όχι μόνο εναντίον της Ουκρανίας. Για την αληθινή ειρήνη αξίζει να παλέψεις. Απαιτείται δράση. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν. Δόξα στην Ουκρανία!».

Ο «νέος» πύραυλος της Ρωσίας που ταξιδεύει δέκα φορές την ταχύτητα του ήχου

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τον νέο πειραματικό βαλλιστικό πύραυλο της Ρωσίας ικανό να φτάσει τα 10 Mach - δέκα φορές την ταχύτητα του ήχου, έως και 3 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο.

Είναι στο ανώτερο επίπεδο του ορισμού του υπερηχητικού, σύμφωνα με όσα αναφέρει το BBC.

Η ταχύτητα είναι σημαντική επειδή όσο πιο γρήγορα ταξιδεύει ένας πύραυλος, τόσο πιο γρήγορα φτάνει στο στόχο. Και όσο πιο γρήγορα φτάνει στο στόχο, τόσο λιγότερο χρόνο έχει ο αμυνόμενος στρατός να αντιδράσει (άλλωστε, ταχύτητα = απόσταση / χρόνος).

Ένας βαλλιστικός πύραυλος φτάνει γενικά στο στόχο ακολουθώντας μια τοξωτή πορεία προς την ατμόσφαιρα και μια παρόμοια πορεία προς τον προορισμό του.

Καθώς όμως κατεβαίνει, αυξάνει την ταχύτητά του, έχει περισσότερη κινητική ενέργεια και η περισσότερη κινητική ενέργεια του δίνει περισσότερες επιλογές. Αυτό του επιτρέπει να κάνει ελιγμούς προς τον στόχο - εκτελώντας κάποιο είδος αμυντικού σπαρταριστού - που καθιστά την αναχαίτιση από τα πυραυλικά συστήματα εδάφους-αέρος (όπως το Patriot) ιδιαίτερα δύσκολη.

Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο για τους στρατούς που πρέπει να αμυνθούν απέναντι σε τέτοιες απειλές, αλλά όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, τόσο πιο δύσκολο γίνεται.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος Πούτιν έδωσε πιθανότατα έμφαση στην ταχύτητά του κατά την ανακοίνωση αυτού του νέου τύπου πυραύλου.

Παράλληλα, αμερικανοί αξιωματούχοι που δεν ήταν εξουσιοδοτημένοι να αναφερθούν δημοσίως για το θέμα, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο AP και υποστήριξαν ότι η Ρωσία έχει στην κατοχή της μόνο λίγους από αυτόν τον τύπο πειραματικού πυραύλων και δεν έχει ικανότητα να κάνει χρήση σε τακτική βάση εναντίον της Ουκρανίας.

Λευκός Οίκος: «Η κλιμάκωση σε κάθε βήμα, προέρχεται από τη Ρωσία»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προειδοποιηθεί από τη Ρωσία, λίγο πριν από το πλήγμα με έναν πειραματικό, βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς στο Ντνίπρο της Ουκρανίας, μέσω διαύλων για τον περιορισμό του πυρηνικού κινδύνου, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες ενημέρωσαν την Ουκρανία και τους στενούς συμμάχους τους, ώστε να βοηθήσουν τις χώρες αυτές να προετοιμαστούν για την πιθανή χρήση του πειραματικού πυραύλου.

