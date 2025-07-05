Κίνα: Στο στόχαστρο το ευρωπαϊκό μπράντι με δασμούς

Η Κίνα αποφάσισε σήμερα να προχωρήσει με την επιβολή δασμών στο ευρωπαϊκό μπράντι στο πλαίσιο της έρευνας αντιντάμπινγκ που ξεκίνησε το Πεκίνο τον Ιανουάριο, εξαιρώντας ωστόσο μεγάλους παραγωγούς κονιάκ, όπως Pernod Ricard, LVMH και Remy Cointreau από τους υψηλούς δασμούς, ένα σπάνιο φωτεινό σημείο σε μια περίοδο εμπορικών εντάσεων μεταξύ Βρυξελλών και Πεκίνου.

Η Κίνα θα επιβάλλει από αύριο Σάββατο δασμούς έως και 34,9% για πέντε χρόνια στο μπράντι προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα είναι κονιάκ από τη Γαλλία, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου σε μια τελική απόφαση.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της γαλλικής βιομηχανίας κονιάκ, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων εμπορικών σημάτων Hennessy και Remy Martin, ιδιοκτησίας της LVMH, θα εξαιρεθεί από τους δασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι πωλούν σε ελάχιστη τιμή, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Δεν αποκάλυψε τις ελάχιστες τιμές.

Το Πεκίνο ξεκίνησε πέρυσι έρευνα αντιντάμπινγκ για τις εισαγωγές ευρωπαϊκών οινοπνευματωδών ποτών, κυρίως κονιάκ, σε απάντηση στην συνεχιζόμενη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κινεζικές κρατικές επιδοτήσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής.

Οι Γάλλοι παραγωγοί κονιάκ παράγουν παγκόσμιες εξαγωγές ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Οι Βρυξέλλες αντέδρασαν στην ανακοίνωση των δασμών. «Εκφράζουμε τη λύπη μας για την απόφαση της Κίνας να επιβάλει δασμούς στο μπράντι της ΕΕ. Η απόφαση μας κοινοποιήθηκε σήμερα. Η Επιτροπή παρακολούθησε πολύ στενά την έρευνα αυτή από την αρχή. Πιστεύουμε ότι τα μέτρα της Κίνας είναι άδικα και δεν συνάδουν με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες», δήλωσε ο Όλαφ Γκιλ, Εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα Εμπορίου, αναφορικά με την απόφαση της Κίνας να επιβάλει από αύριο 5 Ιουλίου δασμούς έως 34,9% στο κονιάκ από χώρες της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, ο ίδιος μίλησε για «μια απογοητευτική εξέλιξη», τονίζοντας παράλληλα, σχετικά με την έρευνα που επικαλείται η πλευρά της Κίνας, πως «η Επιτροπή έχει παρέμβει επανειλημμένα για να υπερασπιστεί και να στηρίξει τη βιομηχανία της ΕΕ, εκφράζοντας αυξανόμενες ανησυχίες και προβάλλοντας αντιρρήσεις σχετικά με τις σαφείς ελλείψεις στη διεξαγωγή της έρευνας», επισημαίνοντας πως καμία από τις ανησυχίες που εντοπίστηκαν δεν έχει πραγματικά επιβεβαιωθεί.

«Δυστυχώς, τα μέτρα αυτά εντάσσονται επίσης σε ένα ανησυχητικό μοτίβο κατάχρησης των μέσων εμπορικής άμυνας από την Κίνα, η οποία ξεκινά και διεξάγει έρευνες με βάση αμφισβητήσιμους ισχυρισμούς και ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία», δήλωσε ο κ. Γκιλ.

Ο ίδιος τόνισε ότι η ΕΕ θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα προχωρήσει στα επόμενα βήματά της. «Θα μελετήσουμε προσεκτικά τα μέτρα αυτά και θα αξιολογήσουμε τα επόμενα βήματα, προκειμένου να προστατεύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη βιομηχανία της ΕΕ και τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης».

Παράλληλα, στο πεδίο των αμερικανικών δασμών, με την καταληκτική ημερομηνία στις 9 Ιουλίου να πλησιάζει, ο ίδιος τόνισε ότι «οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο». Όπως έκανε γνωστό ο κ. Γκιλ, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, αρμόδιος για τις διαπραγματεύσεις, επιστρέφει από τις ΗΠΑ σήμερα και «θα έχει συνομιλίες με τους εκπροσώπους των κρατών-μελών της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων και, όταν λάβουμε τις απόψεις τους, θα αξιολογήσουμε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα».

Το Παρίσι αρχικά αντέδρασε έντονα κατά της κινεζικής απόφασης, αλλά ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό έκανε λόγο για «ένα θετικό βήμα» σήμερα το απόγευμα για την απόφαση του Πεκίνου να κλείσει την έρευνα για τα ευρωπαϊκά μπράντι, με ένα πολύ ευρύ φάσμα εξαιρέσεων. «Ωστόσο, πολλά σημαντικά σημεία παραμένουν ανεπίλυτα, ιδίως ο αποκλεισμός ορισμένων παραγόντων από το πεδίο εφαρμογής των εξαιρέσεων», δήλωσε ο Μπαρό, προσθέτοντας ότι θα συζητήσει το θέμα όταν συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι αργότερα σήμερα στο Παρίσι.

Πηγή: ΑΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

