Ηθοποιός που αγνοείτο από τον Ιανουάριο βρέθηκε νεκρός μέσα σε μπαούλο

Νεκρός μέσα σε μπαούλο βρέθηκε ηθοποιός από τη Βραζιλία, που είχε γίνει γνωστός από τους ρόλους του σε σαπουνόπερες.

Η σορός του Τζέφερσον Ματσάντο βρέθηκε, στο Ρίο ντε Τζανέιρο δεμένη και χωμένη σε ξύλινο μπαούλο, το οποίο ήταν θαμμένο κάτω από το τσιμεντένιο πάτωμα κτιρίου στο δυτικό προάστιο Κάμπο Γκράντε, τη Δευτέρα (22/05). Για να βγάλουν το μπαούλο από την τρύπα, επιστρατεύθηκαν εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων επτά πράκτορες της Αστυνομίας. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 44χρονος ταυτοποιήθηκε, μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων του την Τετάρτη (24/05).

Το ακίνητο, όπου βρέθηκε θαμμένο το μπαούλο, ανήκει σε μία γυναίκα η οποία κατέθεσε στην αστυνομία ότι το είχε νοικιάσει σε έναν άντρα, ο οποίος και έχει ταυτοποιηθεί ως ύποπτος, αλλά δεν έχει κατονομαστεί για την ώρα. Οι Αρχές θεωρούν ότι, ο Ματσάντο γνώριζε τον ενοικιαστή του ακινήτου όπου βρέθηκε η σορός του καθώς, πριν από ένα μήνα, εθεάθη να μπαίνει σε αυτό. Η φίλη της οικογένειας του ηθοποιού, η Σίντια Χίλσεντεγκερ, έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram: «Ο Τζέφερσον δολοφονήθηκε εν ψυχρώ και βάναυσα από ζηλόφθονους, κακούς και, φυσικά, αδίστακτους ανθρώπους».

