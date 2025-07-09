Ιταλίδα χορεύτρια συνελήφθη στην Αίγυπτο για τα βίντεό της με χορό της κοιλιάς

Ιταλίδα επαγγελματίας χορεύτρια της κοιλιάς συνελήφθη από τις αιγυπτιακές αρχές για «χρήση τεχνικών αποπλάνησης» και «έκθεση ευαίσθητων περιοχών» στα viral διαδικτυακά βίντεό της.

Η Λίντα Μαρτίνο συνελήφθη πριν από δύο εβδομάδες, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πρόκειται να παραμείνει υπό κράτηση για τουλάχιστον ακόμη 15 ημέρες.

Η χορεύτρια, η οποία μετρά πάνω από δύο εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, ζει τα τελευταία χρόνια στην Αίγυπτο, όπου και έχει χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα στον χορό της κοιλιάς, εμφανίζεται σε νυχτερινά κέντρα και κλαμπ του Καΐρου και τα βίντεό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα σε βάρος της ξεκίνησε εξαιτίας ενός από τα πιο διαδεδομένα βίντεό της, στο οποίο η Λίντα χορεύει σε καμπαρέ φορώντας παραδοσιακή στολή ανατολίτικου χορού.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Καΐρου, η Martino «χρησιμοποίησε προκλητικές κινήσεις και τεχνικές αποπλάνησης για να υποκινήσει την ακολασία». Σύμφωνα με την έκθεση των αρχών, σε ορισμένα βίντεο η Λίντα «φόρεσε σκόπιμα προκλητικά ρούχα και έκανε χορευτικές κινήσεις με σεξουαλικά υπονοούμενα». Αναφέρουν επίσης ότι «εμφανίστηκε με άσεμνα ρούχα, εκθέτοντας σκόπιμα ευαίσθητες περιοχές του σώματός της, κατά σαφή παραβίαση των κοινωνικών αξιών». Ως εκ τούτου, οι αιγυπτιακές αρχές ισχυρίζονται ότι προσέβαλε την «δημόσια ευπρέπεια» και τις «αξίες της οικογένειας και της κοινωνίας».

Τι απαντά η χορεύτρια

Η καλλιτέχνις αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η δραστηριότητά της είναι απολύτως νόμιμη. «Έχω τις άδειες για να ασκώ τη δραστηριότητά μου και όλα τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι φυσιολογικά», υποστηρίζει και τονίζει ότι ότι οι χορευτικές εμφανίσεις της είναι νόμιμες, χωρίς στοιχεία που να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ. Πρόσθεσε ότι το περιεχόμενο που καταγράφει προορίζεται «μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χορός της κοιλιάς δεν απαγορεύεται στην Αίγυπτο, ωστόσο τουλάχιστον πέντε χορεύτριες έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης για παρόμοιες κατηγορίες.

Πηγή: iefimerida.gr

