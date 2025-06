Ισραήλ: Πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Μπερσεβά: Εικόνες καταστροφής

Νέα πυραυλική επίθεση στην πόλη Μπερσεβά του Ισραήλ εξαπέλυσε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (20/6) το Ιράν στην ίδια περιοχή που επλήγη το νοσοκομείο Σορόκα.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ωρο που η συγκεκριμένη πόλη στο νότιο Ισραήλ γίνεται στόχος ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων. Οι πύραυλοι έπληξαν βιομηχανικό πάρκο της περιοχής, που βρίσκεται και το κεντρικό κτήριο της Microsoft, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να σημειωθούν σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το πλήγμα δεν ήταν τυχαίο, αλλά συμβολικό, υπό την έννοια ότι είναι ακόμα μια προειδοποίηση των Ιρανών προς τις ΗΠΑ να μη λάβουν τελικά την απόφαση να εμπλακούν στον πόλεμο.

Χθες επλήγη το νοσοκομείο Σορόκα, αν και οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι στόχος ήταν μία στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο νοσοκομείο.

Οι IDF λένε ότι επιτέθηκαν σε ιρανικά πυραυλικά συστήματα στην περιοχή του Ισφαχάν

Οι IDF υποστηρίζουν ότι «τις τελευταίες ημέρες, μαχητικά αεροσκάφη έχουν επιτεθεί σε ιρανικά συστήματα πυραύλων και ραντάρ στις περιοχές του Ισφαχάν και της Τεχεράνης, οι οποίες είχαν ως στόχο να καταστρέψουν αεροσκάφη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και να αποτρέψουν τις επιθέσεις τους».

Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

Συνεχίζεται η μεταφορά στρατιωτικού υλικού από τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Αναφορές ότι συνεχίζεται η μεταφορά στρατιωτικού υλικού από τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Σήμερα το πρωί σηκώθηκαν τουλάχιστον 10 αεροσκάφη μεταφέροντας πολεμικό υλικό σε διάφορες βάσεις της CENTCOM.

The US air bridge to the Middle East continues this morning, with at least 10 Air Force C-17 Globemaster IIIs transporting cargo to various CENTCOM bases at the moment. pic.twitter.com/TdXtthHBAd

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 20, 2025