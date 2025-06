Ιράν: Νέα ανάρτηση Χαμενεΐ: Τιμωρούμε το Ισραήλ αυτή τη στιγμή

Νέα ανάρτηση έκανε στο Χ ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λίγες ώρες μετά την τελευταία πυραυλική επίθεση της χώρας του στη Μπερ Σεβά και πριν τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με Ευρωπαίους διπλωμάτες στη Γενεύη, σε μια απόπειρα εξεύρεσης διπλωματικής λύσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

«Ο σιωνιστικός εχθρός τιμωρείται. Τιμωρείται αυτή τη στιγμή», έγραψε ο Χαμενεΐ, αναφερόμενος στο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της χώρας του κατά του Ισραήλ.

The Zionist enemy is being punished. It is being punished right now.

