Ισραήλ: Αναβάλλεται η κατάθεση Νετανιάχου στη δίκη για διαφθορά

Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη για αυτή την εβδομάδα κατάθεση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη δίκη του για διαφθορά, έπειτα από κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση στην οποία παρέστη σήμερα ο ίδιος.

Ο Νετανιάχου ζήτησε από το δικαστήριο να αναβληθεί η κατάθεσή του για τις επόμενες δύο εβδομάδες, επικαλούμενος κρίσιμα διπλωματικά ζητήματα και θέματα εθνικής ασφάλειας, αίτημα που είχε ήδη απορριφθεί δύο φορές την Παρασκευή.

Στη σημερινή ακροαματική διαδικασία παρόντες ήταν και ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ισραήλ (IDF) καθώς και ο επικεφαλής της Μοσάντ, οι οποίοι εξήγησαν στους δικαστές γιατί θεωρείται απαραίτητη η αναβολή των καταθέσεων.

Η απόφαση του δικαστηρίου έρχεται λίγες ώρες αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να μπουν στο αρχείο οι κατηγορίες κατά του Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι η δίκη εμποδίζει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την επιστροφή των ομήρων και τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε επικρίσεις ότι ο πρωθυπουργός επιχειρεί να χρησιμοποιήσει μείζονα ζητήματα εθνικής ασφάλειας για να αποφύγει τη δικαιοσύνη.

Οι δικαστές επισήμαναν στην απόφασή τους ότι οι εξηγήσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα περιείχαν «σημαντικά πρόσθετα στοιχεία» σε σχέση με τα προηγούμενα αιτήματα και για αυτόν τον λόγο ακύρωσαν τις δύο συνεδριάσεις που είχαν οριστεί για αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, το δικαστήριο διευκρίνισε ότι δεν ακυρώνει ακόμη τις ακροάσεις της επόμενης εβδομάδας, αλλά θα εξετάσει τυχόν τεκμηριωμένα αιτήματα αναβολής, εφόσον υποβληθούν.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: 71 νεκροί από την επιδρομή του Ισραήλ στη φυλακή Εβίν

Βρετανία: Η κυβέρνηση ζητά εξηγήσεις από το BBC για συνθήματα στο Γκλάστονμπερι