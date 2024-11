Ισλαμικό Κράτος: Στο στόχαστρο ο Ντόναλντ Τραμπ

Η τρομοκρατική ομάδα, Ισλαμικό Κράτος, φαίνεται ότι θα είναι ενεργή αυτή την περίοδο των γιορτών, με τη διαδικτυακή διακίνηση πληροφοριών για επιθέσεις να αυξάνεται., σύμφωνα με τον Guardian.

Εν μέσω μιας προεκλογικής εκστρατείας με τις συζητήσεις για την εξωτερική πολιτική να επικεντρώνονται περισσότερο στους πολέμους στην Ουκρανία, τη Γάζα και το Λίβανο, το Ισλαμικό Κράτος έμεινε κάτω από το ραντάρ ενώ κάλεσε τους υποστηρικτές και τους πράκτορες να επιτεθούν στους Αμερικανούς την ημέρα των εκλογών.

Το FBI απέτρεψε μια σοβαρή συνωμοσία στην πόλη της Οκλαχόμα μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την εκλογική αναμέτρηση, προκαλώντας μια παρόμοια αντίδραση του κοινού στις ειδήσεις που αφορούν την τρομοκρατική ομάδα, όπως συνηθίζεται τελευταία: Είναι το Ισλαμικό Κράτος μια αναγεννημένη απειλή;

Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η τρομοκρατική ομάδα ήταν πάντα μια ομάδα που έπρεπε να παρακολουθείται.

Το Ισλαμικό Κράτος στο σκοτεινό διαδίκτυο

Τα τελευταία χρόνια, μετά την πτώση του λεγόμενου χαλιφάτου του, το ΙΚ αναγκάστηκε να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του και συσπειρώθηκε αναδιαρθρώνοντας τους πυρήνες του στην Ευρώπη και ενισχύοντας τα προπύργιά του στο Αφγανιστάν υπό τη σημαία του πολύ δραστήριου παραρτήματος του Χορασάν (ISKP), και ενός άλλου στη Σομαλία μεταξύ άλλων.

Τώρα το ΙΚ είναι έτοιμο να αποτελέσει ένα σημαντικό αγκάθι στα πλευρά της επερχόμενης κυβέρνησης Τραμπ και θέλει να είναι ενεργό αυτή την περίοδο των γιορτών, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

