Ιράν: ''Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ ενώ βομβαρδιζόμαστε''

«Είναι προφανές ότι δεν μπορoύμε να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ ενώ ο λαός μας βρίσκεται υπό βομβαρδισμό» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στο περιθώριο της 51ης Συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ).

Σημείωσε επίσης ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί μία λύση ανάλογη με εκείνη του 2015.

«Δυστυχώς, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ εμπλέκονται σε αυτή την επιθετικότητα από την αρχή. Το αρνήθηκαν. Λένε συνεχώς ότι δεν εμπλέκονται, αλλά από την πρώτη μέρα έχουμε πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι εμπλέκονται και τώρα, τα tweets και οι συνεντεύξεις του προέδρου των ΗΠΑ δείχνουν ξεκάθαρα τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ στο ζήτημα».

Ο Αραχτσί ανέφερε επίσης: «Δυστυχώς, ακούσαμε ότι και οι ΗΠΑ ενδέχεται να συμμετάσχουν σε αυτή την επιθετικότητα. Αυτό θα είναι μια πολύ ατυχής κατάσταση. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο για όλους».

«Το Ισραήλ αποφάσισε να επιτεθεί στο Ιράν»

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «το Ισραήλ αποφάσισε να επιτεθεί στο Ιράν», προσθέτοντας: «Είναι σαφές ότι είναι αντίθετοι στη διπλωματία, δεν θέλουν να επιλυθεί το ζήτημα αυτό με ειρηνικό τρόπο. Είμαστε απολύτως έτοιμοι για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων όπως αυτή του 2015».

Υπενθύμισε δε ότι η συμφωνία του 2015 ήταν αποτέλεσμα διετών διαπραγματεύσεων και όταν «υπογράψαμε τη συμφωνία, όλος ο κόσμος το γιόρτασε».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τρεις Ιρανούς διοικητές σε νέο κύμα επιθέσεων

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σκότωσε τρεις Ιρανούς διοικητές στην άνευ προηγουμένου εκστρατεία βομβαρδισμού σε όλη την Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, είχε ήδη καθυστερήσει τα υποτιθέμενα πυρηνικά σχέδια της Τεχεράνης κατά δύο χρόνια.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι τα μαχητικά αεροσκάφη του στόχευσαν με επιτυχία έναν κορυφαίο Ιρανό αξιωματούχο, τον Σαΐντ Ιζάντι, υπεύθυνο για τον συντονισμό με την παλαιστινιακή μαχητική ομάδα Χαμάς, στο Κομ, νότια της Τεχεράνης, και ανακοίνωσε τον θάνατο δύο άλλων διοικητών από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν. Καθώς το Ισραήλ συνέχιζε να χτυπά τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και τους στρατιωτικούς στόχους του Ιράν, ο Σάαρ δήλωσε σε συνέντευξή του ότι, σύμφωνα με την ίδια την εκτίμηση της χώρας, «έχει ήδη καθυστερήσει για τουλάχιστον δύο ή τρία χρόνια την πιθανότητα να έχουν πυρηνική βόμβα». «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε εκεί για να εξαλείψουμε αυτήν την απειλή», δήλωσε ο Σάαρ στη γερμανική εφημερίδα Bild, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση του Ισραήλ θα συνεχιστεί.

Το Ισραήλ και το Ιράν έχουν ανταλλάξει κύματα καταστροφικών επιθέσεων, αφότου το Ισραήλ ξεκίνησε την αεροπορική του εκστρατεία στις 13 Ιουνίου, λέγοντας ότι η Τεχεράνη βρισκόταν στα πρόθυρα της ανάπτυξης πυρηνικού όπλου -- μια φιλοδοξία που το Ιράν έχει αρνηθεί. Το Ισραήλ δήλωσε ότι επιτέθηκε στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν του Ιράν για δεύτερη φορά, αφού η πολεμική αεροπορία του δήλωσε ότι εξαπέλυσε ομοβροντίες εναντίον αποθηκευτικών χώρων και βάσεων εκτόξευσης πυραύλων στο κεντρικό Ιράν. Ο στρατός αργότερα δήλωσε ότι έπληξε στρατιωτικές υποδομές στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Αμερικανικά βομβαρδιστικά stealth B-2 απογειώθηκαν από τις ΗΠΑ – Άγνωστος ο τελικός προορισμός τους

Δύο έως τέσσερα βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-2, γνωστά και ως βομβαρδιστικά stealth, απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Whiteman στο Μιζούρι το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία πτήσης και τις καταγραφές επικοινωνίας από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ, τα αεροσκάφη -τα οποία συνοδεύονται από τέσσερα αεροσκάφη ανεφοδιασμού, κατευθύνονται δυτικά, προς τη ναυτική βάση Γκουάμ στον Ειρηνικό Ωκεανό.

