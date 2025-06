Μέση Ανατολή - Επικίνδυνη κλιμάκωση: Βομβαρδιστικά stealth B-2 απογειώθηκαν από τη βάση τους στις ΗΠΑ

Επικίνδυνες διαστάσεις λαμβάνει η πολεμική σύγκρουση Ισραήλ και Ιράν, με τις ΗΠΑ να παίρνουν τα μέτρα τους .... δια παν ενδεχόμενο.

Πρόσφατα το Ιράν απείλησε ξανά τις ΗΠΑ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Βέβαια όπως έγραψαν και οι New Yοrk Times, μία αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα έκρυβε κινδύνους σε κάθε βήμα.

Παρόλα αυτά οι ΗΠΑ μετακινούν δυνάμεις, όπως είχε αναφέρει το Newsbomb και προ ημερών, όταν δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού των Ηνωμένων Πολιτειών καταγράφηκαν να κατευθύνονται προς τα ανατολικά. Συγκεκριμένα, έγινε λόγος για 26 αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού καυσίμων, που πετούσαν κυρίως προς την Ευρώπη.

🇮🇷🇮🇱🇺🇸 — B-2 stealth bombers appear to have taken off from Missouri.

➡️Eight tankers are in flight, headed the same direction, refueling the B-2 bombers over Kansas.

➡️Audio confirms NITRO61 flt (KC-135) is refueling MYTEE21 flt (B-2) pic.twitter.com/4vyzfnqIH5

— Phrophet DrCde Prof Madzibaba Adamski Jahman (@jahman_adamski) June 21, 2025