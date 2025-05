Ιαπωνία: Άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε 7 παιδιά επειδή «είχε βαρεθεί τα πάντα»

Ένας άνδρας συνελήφθη σήμερα στην πόλη Οσάκα της Ιαπωνίας αφότου οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω σε επτά μαθητές, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τα παιδιά, που επέστρεφαν από το σχολείο, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά όλα έχουν τις αισθήσεις τους, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αμέσως αυτές τις πληροφορίες στο AFP.

Ο οδηγός, ένας 28χρονος κάτοικος του Τόκιο, συνελήφθη από την αστυνομία της Οσάκα ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, που επικαλούνται ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν τις έρευνες.

Σύμφωνα με το NHK, ο άνδρας ομολόγησε την πράξη του στις αρχές και είπε ότι έχει «βαρεθεί τα πάντα», εξηγώντας ότι έπεσε πάνω στα παιδιά «νομίζοντας ότι θα σκότωνε κάποιον».

Το αυτοκίνητο έκανε «ζιγκ-ζαγκ» όταν χτύπησε τα παιδιά, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Nippon TV. Ένα κορίτσι ήταν «γεμάτο αίματα και τα άλλα παιδιά φαίνεται ότι είχαν γρατζουνιές».

Ο οδηγός «φορούσε χειρουργική μάσκα και φαινόταν να είναι σε κατάσταση σοκ» όταν τον έβγαλαν από το όχημά του εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλέστηκε το Nippon TV.

