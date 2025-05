Τουρκία: Δεκάδες συλλήψεις στην Κωνσταντινούπολη στις διαδηλώσεις για την Πρωτομαγιά

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Αξίζει να σημειωθεί πως, ήδη η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι η αστυνομία συνέλαβε 92 άτομα σε όλη την Κωνσταντινούπολη από την Τρίτη (29/4) σε «προληπτική επιχείρηση» ενόψει των διαδηλώσεων της Πρωτομαγιάς, όπως μετέδωσε το France24, επικαλούμενο τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

"The Turkish authorities must lift all restrictions on a planned May Day solidarity demonstration in Istanbul’s Taksim Square & allow people to gather peacefully in accordance with a ruling by Türkiye’s Constitutional Court" @amnesty #MayDay #MayDay2025 https://t.co/MReHXK9889

— Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) April 30, 2025