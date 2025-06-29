Γερμανία: Συμφωνία για πώληση Eurofighter προς την Τουρκία

Η κυβέρνηση Μερτς φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης του μπλόκου στην πώληση Eurofighter στην Τουρκία, με γερμανικές πηγές να εκτιμούν ότι η συμφωνία ίσως προχωρήσει σύντομα, σύμφωνα με τη Handelsblatt.

Σύμφωνα με πληροφορίες της έγκυρης οικονομικής εφημερίδας, η γερμανική κυβέρνηση υπό τον Φρίντριχ Μερτς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ανάψει το «πράσινο φως» για την πώληση μαχητικών Eurofighter στην Τουρκία.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που είχε εμποδίσει την τελευταία στιγμή η προηγούμενη κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς, και φαίνεται πως τώρα επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.

Απόρρητες διαβουλεύσεις στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με διαρροές από κλειστές συζητήσεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη, ανώτατοι Γερμανοί αξιωματούχοι και κυβερνητικές πηγές εκφράζουν την πεποίθηση ότι *μια τέτοια συμφωνία εξαγωγής θα υλοποιηθεί σύντομα*. Το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι το Βερολίνο εξετάζει σοβαρά «να κάμψει την αντίστασή του» — μια μεταστροφή που ενδεχομένως να ικανοποιήσει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος συναντήθηκε με τον καγκελάριο Μερτς στη Χάγη την προηγούμενη εβδομάδα.

Το κενό των ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι

«Η νέα κυβέρνηση ωστόσο εμφανίζεται ανοιχτή σε κάτι τέτοιο. Ο μαυρο-κόκκινος συνασπισμός δεν θα είναι πολύ περιοριστικός στις εξαγωγές όπλων, έτσι μεταφράζεται η προσδοκία από το Βερολίνο. Ήδη κατά την πρώτη του επίσκεψη στο ΝΑΤΟ στα μέσα Μαΐου, ο Μερτς εξήρε την Τουρκία ως σημαντικό σύμμαχο και υπογράμμισε ότι θα κάνει τα πάντα για να ‘διατηρήσει και να επεκτείνει τη συνεργασία’», γράφει η ΗΒ.

Όπως επισημαίνει, μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα, η συμφωνία με την Τουρκία αφορά επίσης «τη σύνδεση της Τουρκίας με την Ευρώπη σε επίπεδο βιομηχανικής πολιτικής», παραπέποντας σε κορυφαίο στέλεχος της εξοπλιστικής βιομηχανίας.

«Η Τουρκία μέχρι στιγμής έχει παραγγείλει μόνο αμερικανικά μοντέλα, όπως τα F-16. O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε αρνηθεί να προμηθεύσει την Τουρκία με F-35, επειδή η Τουρκία είχε αγοράσει ρωσικά συστήματα αεράμυνας. Οι Ευρωπαίοι όμως τώρα θέλουν να εκμεταλλευθούν το κενό» αναφέρει το δημοσίευμα.

Όπως παρατηρεί, πέρα από ευρωπαϊκές χώρες-αγοραστές, «σημαντικότερος πελάτης για Eurofighter είναι αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία με 72 αεροσκάφη. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ενστάσεις και ως προς αυτό για καιρό, εξαιτίας της εμπλοκής της Σαουδικής Αραβίας στον πόλεμο στην Υεμένη και στη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι. Αργότερα όμως εμφανίστηκε ανοιχτή».

Πηγή: iefimerida.gr

