Γάζα: Νέο μακελειό με τουλάχιστον 42 νεκρούς από ισραηλινά πλήγματα

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο χθες Παρασκευή για 42 νεκρούς σε σειρά νέων πληγμάτων του ισραηλινού στρατού στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή από τον πόλεμο κι υφίσταται εδώ και δυο μήνες απόλυτο αποκλεισμό από το Ισραήλ (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Mahmoud Issa).

Εννιά από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους σε σπίτι στον καταυλισμό προσφύγων Αλ Μπουρέιτζ (κεντρικά), δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, εκπρόσωπος αυτής της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας.

Στον τόπο του βομβαρδισμού, πλάνα που κατέγραψαν εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν κατοίκους να ψάχνουν στα συντρίμμια κτιρίου που επλήγη για επιζώντες.

