Φλέγεται η Μέση Ανατολή: «Θα χτυπήσουμε κάθε στόχο του Αγιατολάχ» λέει ο Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός θα βομβαρδίσει «όλες τις θέσεις του καθεστώτος» στο Ιράν, σημειώνοντας ότι οι ισραηλινές επιδρομές επέφεραν ένα «καίριο πλήγμα στο πυρηνικό πρόγραμμα» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θα βομβαρδίσουμε όλες τις θέσεις και τους στόχους του καθεστώτος των αγιατολάδων», δήλωσε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον Ανώτατο θρησκευτικό Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Αυτό που έχουν νιώσει μέχρι στιγμής δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που θα τους έρθει τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Πρόσθεσε ότι ο στρατός καταστρέφει τώρα την ικανότητα του Ιράν να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους.

«Επιφέραμε ένα καίριο πλήγμα στο πυρηνικό τους πρόγραμμα» από την μαζική επίθεση της Παρασκευής στο Ιράν, συμπλήρωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Όπως είπε, το Ισραήλ προκάλεσε “σοβαρές ζημιές” στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν κατά τις αεροπορικές επιδρομές του τις τελευταίες δύο ημέρες.

“Χτυπήσαμε επίσης την ομάδα των ανώτερων επιστημόνων που ηγούνται αυτών των προγραμμάτων”, δήλωσε στο σημερινό του (Σάββατο) βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, προσθέτοντας ότι τα χτυπήματα καθυστέρησαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για αρκετά χρόνια.

“Υπάρχει επίσης μια σημαντική απειλή από τους βαλλιστικούς πυραύλους”, εξηγώντας ότι αυτά τα βλήματα είναι μια άλλη μέθοδος που το Ιράν εννοεί να χρησιμοποιήσει για να εξοντώσει το Ισραήλ.

Όπως είπε το Ισραήλ εξαλείφει την ικανότητα του Ιράν να παράγει τέτοια όπλα. “Πολύ σύντομα, θα δείτε αεροπλάνα της IAF πάνω από τον ουρανό της Τεχεράνης. Θα χτυπήσουμε κάθε στόχο του καθεστώτος των Αγιατολάχ”, είπε.

Το Ισραήλ βομβάρδισε υποδομές στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στο νότιο Ιράν - Ξέσπασε πυρκαγιά

Το Ισραήλ βομβάρδισε υποδομές στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στη νότια επαρχία Μπουσέχρ του Ιράν, προκαλώντας το ξέσπασμα πυρκαγιάς, μεταδίδουν σήμερα το απόγευμα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μια «ισχυρή έκρηξη» σε διυλιστήριο στο νότιο Ιράν, μετά από επίθεση με ισραηλινό drone

