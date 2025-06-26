Έμειναν 15 ώρες στον αέρα - Η πτήση που δεν προσγειώθηκε λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Οι επιβάτες μιας πτήσης της Qantas Airways με προορισμό το Παρίσι πέρασαν περισσότερες από 15 ώρες στον αέρα, για να καταλήξουν τελικά πίσω στην Αυστραλία, από όπου είχαν ξεκινήσει, μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση που έκλεισε τμήματα του εναέριου χώρου της Μέσης Ανατολής.

Το αεροσκάφος Boeing Co. 787, σύμφωνα με το Bloomberg, αναχώρησε από το Περθ για ταξίδι προς το Παρίσι στις 7.35 μ.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα.

Έφτασε μέχρι τα νοτιοδυτικά όρια του εναέριου χώρου της Ινδίας, όταν η αεροπορική εταιρεία ενημερώθηκε για την πυραυλική επίθεση, αναγκάζοντάς την να επιστρέψει. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στην πρωτεύουσα της Δυτικής Αυστραλίας γύρω στις 11 π.μ. την Τρίτη.

Μια άλλη πτήση της Qantas από το Περθ με προορισμό το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου επηρεάστηκε επίσης και εκτρέπεται προς τη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με δήλωση της Qantas.

Οι επιβάτες και των δύο πτήσεων θα διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχεία. Οι εκτροπές επηρεάζουν επίσης τις πτήσεις επιστροφής από το Λονδίνο και το Παρίσι, και η Qantas δήλωσε ότι εξετάζει τις επιλογές για τους επιβάτες που επηρεάζονται.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα του εναέριου χώρου και θα χρησιμοποιεί διάφορες διαδρομές για τις πτήσεις προς την Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση ασφάλειας.

Οι απευθείας πτήσεις της Qantas από το Περθ προς την Ευρώπη πετούν συνήθως πάνω από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και, μερικές φορές, αναγκάζονται να κάνουν μεγαλύτερες παρακάμψεις για να αποφύγουν τους περιορισμούς του εναέριου χώρου ή να κάνουν στάση στη Σιγκαπούρη για ανεφοδιασμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

